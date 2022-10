Na Slovensku sú tisícky domov s vysokou spotrebou energií! Ako to zmeniť?

Slováci sa chystajú na veľké šetrenie na energiách. Ak by spravili túto vec, mohli by ušetriť aj bez mrznutia a to stovky až tisícky eur. Chystá sa pomoc pre majiteľov rodinných domov. Poradíme vám, na koho sa môžete obrátiť, čo všetko musíte splniť a koľko peňazí môžete získať od štátu a koľko od banky.

Na Slovensku máme viac ako 300-tisíc domov postavených do roku 2010, ktoré sú bez akejkoľvek rekonštrukcie. Nemajú ani len vymenené okná, o zateplení nehovoriac. Takýto bol stav podľa Štatistického úradu k januáru 2021. Problémom sú najmä komunistické kocky, ktoré „žerú“ priveľa energií. Až takmer 180-tisíc z nich (postavených po roku 1960) je neobnovených, ďalších asi 120-tisíc prešlo rekonštrukciou do roku 2010. Aj Slovenská agentúra životného prostredia na svojom webe pripomína, že domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti.

Nový versus zrekonštruovaný

Ak by sme si zobrali klasickú komunistickú dvojposchodovú kocku, ktorá by potrebovala zatepliť, mohlo by to jej majiteľa vyjsť aj sedem až 13-tisíc eur. Záleží samozrejme na veľkosti domu a výbere materiálu.

Od polovice októbra štartuje dotačný program, v rámci ktorého bude možné požiadať o príspevok na obnovu rodinného domu. Obnovu však musia majitelia zaplatiť z vlastných peňazí, prípadne z úveru. Až následne im agentúra životného prostredia peniaze preplatí.

Bežný spotrebný úver na čokoľvek začína na úrokovej sadzbe od 5,5 percenta ročne a splácanie sa dá zvyčajne natiahnuť len na osem rokov.

„Rekonštrukcia rodinného domu dokáže priniesť úspory na energiách aj v stovkách eur. V tomto energeticky a ekonomicky náročnom období je to o to dôležitejšie, keďže náklady na bývanie a energie tvoria viac ako štvrtinu z celkových výdavkov domácností na Slovensku,“ hovorí Klaudia Drábiková, riaditeľka odboru klientskych potrieb zo Slovenskej sporiteľne. Aj ľudia, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov by mali mať šancu na obnovu svojho bývania. „Z týchto dôvodov prinášame úver na obnovu rodinných domov s veľmi výhodnými podmienkami. Uvedomujeme si totiž našu zodpovednosť ako najväčšej retailovej banky na Slovensku,“ vysvetľuje Klaudia Drábiková.

Ako získať úver

Úver si budú môcť zobrať tí, ktorí uzatvoria zmluvu so Slovenskou agentúrou životného prostredia na príspevok pre obnovu rodinných domov. Úroková sadzba bude od 4,49 percenta ročne so splatnosťou do desať rokov v celkovej výške až do 28-tisíc eur. Cenu úveru nenavýšia ani poplatky, napríklad za poskytnutie úveru. „Zadarmo bude aj predčasné splatenie úveru. Klienti tak budú môcť vyplatiť celý alebo časť úveru hneď ako dostanú štátnu dotáciu,“ konštatuje odborníčka zo Slovenskej sporiteľne.

Napriek tomu, že sa do výzvy na štátnu dotáciu dá zapojiť až od polovice októbra, Slovenská sporiteľňa vie klientom poskytnúť všetko potrebné už od 8. októbra.

„Keďže ide o úver, ktorý potrebuje dokladovanie účelu a prípadne aj odbornú pomoc, nebude možné si ho vybaviť cez Georgea, klient bude musieť prísť do našej pobočky,“ dodáva Klaudia Drábiková.

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci dvoch pilotných výziev prerozdelí na obnovu rodinných domov až 30 miliónov eur. Maximálna výška príspevku dosiahne 14-tisíc eur v prípade, ak úspora energie bude na úrovni 30 až 60 percent. Ak bude úspora vyššia, maximálny príspevok bude do 19-tisíc eur. Štandardne preplatí agentúra do 60 percent nákladov vynaložených na obnovu domu. Iba žiadatelia zaradení do sociálnej skupiny dostanú až 95 percent nákladov.

Tipy, ako najrýchlejšie vybaviť úver s príspevkom na obnovu domu • Klient si na stránke obnovdom.sk preverí, či je oprávnený žiadateľ a či jeho dom spĺňa podmienky. • Poradí sa s odborníkmi, či navrhovaná rekonštrukcia spĺňa úsporu aspoň 30% primárnych energií a na akú výšku príspevku má nárok. • Odporúčame v tomto kroku navštíviť banku a preveriť si, aký veľký úver vie získať, aby si zabezpečil dostatok financií na realizáciu rekonštrukcie. • Vyplní formulár žiadosti a počká na vyjadrenie SAŽP. • Následne po pozitívnej odpovedi uzatvorí s agentúrou zmluvu. • S podpísanou zmluvou so SAŽP navštívi banku na podpis úverovej zmluvy a čerpanie úveru.

