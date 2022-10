Jaroslav Polaček chce pokračovať v úspešnej prvej primátorskej misii

Pred štyrmi rokmi vstupoval do boja o primátorské kreslo z pozície azda najväčšieho kritika vtedajšieho vedenia mesta spolu s ďalšími aktivistami, ktorí sa búrili proti viacerým rozhodnutiam magistrátu a proti spôsobu akým mesto fungovalo. „Čím viac sa blíži dátum volieb, tým viac premýšľam nad uplynulými štyrmi rokmi. Viem, že vtedy mi ľudia dali dôveru s jasným zadaním - oslobodiť Košice od rozkrádania, rodinkárstva, klamstiev a arogancie moci a najmä začať to robiť čestne. Myslím si, že po štyroch rokoch sa spolu s mojimi spolupracovníkmi, môžeme bez hanby pozrieť ľuďom do očí a povedať: Splnili sme! Nemáme za sebou jedinú korupčnú kauzu. Žiadne predražené zákazky. Žiadne prípady rodinkárstva. Jednoducho nie sú. Sme stále takí istí, akých nás ľudia volili. Jazdíme na rovnakých autách, bývame na rovnakých adresách. Robíme to čestne, a ak nám Košičania opäť dajú dôveru viesť naše krásne mesto, budeme v tom pokračovať,“ hovorí Jaroslav Polaček.

Galéria fotiek (3) Jaroslav Polaček

Zdroj: Jaroslav Polaček

Za posledné štyri roky ho potešilo viacero vecí a najmä to, že sa mu podarilo, hoci niekedy nie ľahko, dosiahnuť podstatné zmeny vo fungovaní samosprávy a najmä v plnení toho, čo je jej základnou úlohou – starostlivosť o mesto a jeho obyvateľov. „Čestná, denno-denná práca Košiciam priniesla historicky najviac peňazí z eurofondov, o polovicu lacnejšie a omnoho kvalitnejšie opravy ciest a chodníkov, či, trúfam si povedať, najlepšiu starostlivosť o mestskú zeleň na Slovensku. Transparentne a za reálne peniaze sme opravili najviac škôl a škôlok v histórii mesta. Podarilo sa nám vymeniť „našich ľudí“ prisatých na mesto a mestské zákazky a zastaviť predaje mestského majetku. Byty už viac nekončia v rukách nastrčených bielych koní, ale opravujú sa a prenajímajú ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú,“ vymenúva Polaček a dobre si uvedomuje, spolu so svojim tímom, že ešte veľa vecí ostalo otvorených a že sa urobili aj nejaké chyby: „Nebudem klamať, niektoré veci sa nepodarili tak, ako sme plánovali. Urobili sa aj chyby. Tie však robí len ten, kto sa snaží robiť.“

Za štyri roky si Jaroslav Polaček uvedomil aj ďalšiu podstatnú vec. Nie všetky vízie sa dajú reálne naplniť za jedno volebné obdobie. O to viac, ak je jeho súčasťou takmer dva roky trvajúca pandémia koronavírusu, a v poslednom roku vojna na Ukrajine a z nej stále narastajúca energetická a ekonomická kríza. „Mnohé projekty sú dlhodobé. Aj rozvoj športu, za ktorý sme často kritizovaní. Pritom som presvedčený, náš projekt Reštart košického športu vráti Košiciam povesť liahne najväčších športových talentov a umožní mestu hostiť najprestížnejšie medzinárodné podujatia. Košická futbalová aréna už žije aj európskym futbalom a už o rok by mala byť kompletne dostavaná. Tvár po dlhých rokoch mení aj Angels Aréna, v Košiciach vzniká najmodernejší plavecký komplex na Slovensku, či národné tréningové centrum. Dokopy máme rozbehnutých 15 veľkých športových projektov,“ konkretizuje Jaroslav Polaček.

Galéria fotiek (3) Jaroslav Polaček

Zdroj: Jaroslav Polaček

Jaroslav Polaček je presvedčený, že chýb, ktoré so spolupracovníkmi počas posledných štyroch urobili, je aj vďaka skúsenostiam, čím ďalej tým menej. „Vďaka skúsenostiam, ktoré sme za štyri roky nabrali, to ide oveľa ľahšie. Podarilo sa nám prekonať aj najťažšie obdobia: od covidu, cez vojnu na Ukrajine až po zdražovanie energií. Vždy čestne a poctivo, pre všetkých Košičanov. Aj preto starým kádrom tak ležíme v žalúdku. Ukázali sme, že sa to tak dá robiť. Bez korupcie, bez štvavých kampaní, podnikateľov v pozadí a trolov na sociálnych sieťach. A chceme v tom pokračovať,“ dodáva Jaroslav Polaček, ktorý verí, že napriek známemu športovému „obhájiť je ťažšie ako získať“, získa dôveru Košičanov aj po druhýkrát, aby mohol dokončiť, čo za posledné štyri roky v Košiciach začal.

