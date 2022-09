Industriálna Spilka offices je súčasťou týždňa zelených budov

Slovak Green Building Council si ako hostiteľské miesto eventu GREEN BUSINESS AFTERNOON a slávnostného zahájenia Týždňa zelených budov 2022 vybral práve Spilka Offices. MiddleCap ako developer budovy je zároveň partnerom podujatia a poskytol usporiadateľom priestor, ktorý je udržateľný práve tým, že zachoval pôvodnú stavbu a pretvoril priemyselnú budovu na originálny administratívny priestor doplnený o pivnú reštauráciu českého rodinného pivovaru Svijany na prízemí. Najvyššie podlažie ako miesto spomínaného eventu hostilo viac ako 100 ľudí, ktorí z exkluzívnych priestorov pod kupolou mohli zažiť aj výhľad z panoramatickej terasy na Bratislavu. Priestor pod charakteristickou zelenou kupolou je dominantou stavby, ktorá dotvára strešnú krajinu v okolí a pridáva zachránenej kultúrnej pamiatke na výnimočnosti tým, že ide o prvú škrupinovú konštrukciu takéhoto veľkého rozsahu na Slovensku s výškou v interiéri viac ako 13 metrov.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Spilka offices

Súčasťou eventu bola panelová diskusia na tému: Drevo ako obnoviteľný zdroj a alternatíva v komerčnej výstavbe, po ktorej nasledovala prehliadka celej budovy s autorom pamiatkovej obnovy Spilka Offices architektom Ivanom Masárom zo štúdia Bouda Masár architekti.

Nové administratívne priestory vznikli rekonštrukciou jedinej zachovanej časti bývalého pivovaru, ktorá je zároveň národnou kultúrnu pamiatkou zo 60. rokov minulého storočia. Vďaka zachovanej pôvodnej konštrukcii vzniknú na piatich nadzemných podlažiach Spilky netradičné kancelárske priestory s veľkolepou výškou podlaží..

„Sme radi, že sa organizátori zo Slovak Green Building Council rozhodli prvý deň Týždňa zelených budov zorganizovať práve v Spilka Offices. ESG a udržateľnosť sa skloňuje na trhu s nehnuteľnosťami čím ďalej tým viac a aj my v MiddleCape sa týmto témam aktívne venujeme. Patria medzi priority našej spoločnosti a stali sa súčasťou každého nášho developmentu. Spilka ako obnova kultúrnej pamiatky a pretvorenie čisto technologickej budovy na administratívu je toho dôkazom a verím, že návštevníci eventu, ako aj organizátori ocenili možnosť nahliadnuť do týchto unikátnych priestorov,“ hovorí Róbert Michalica, Head of Real Estate Slovakia spoločnosti MiddleCap.

MiddleCap Group, S.A., je etablovaný investičný holding so sídlom v Luxemburgu s kanceláriami v Londýne, Bratislave, Prahe a Berlíne. Okrem poskytovania celého radu poradenských služieb v oblasti fúzií a akvizícií, reštrukturalizácií a podnikového financovania, skupina pôsobí aj ako dlhodobý investor so zameraním na trh s nehnuteľnosťami, investície do súkromného kapitálu, startupov a investície na kapitálovom trhu.

Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council – SKGBC) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Neziskové občianske združenie bolo založené v novembri 2010 a zasadzuje sa o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali na Slovensku štandardom. Cieľom rady je, aby novopostavené aj rekonštruované budovy boli realizované podľa udržateľných štandardov, čím sa zníži spotreba energií, eliminuje vplyv budov na životné prostredie a minimalizuje sa uhlíková stopa. V súčasnosti má rada 56 členov. Viac informácií nájdete na stránke www.skgbc.org.

- reklamná správa -