Máte doma chorľavé dieťa? Union prepláca doplatky za lieky do 18 rokov neobmedzene

V minulom roku Union ZP preplatila 17-ročnej Tamare z Prešova doplatky za predpísané lieky v sume 940 eur. Ak by jej rodičia nevyužili benefit od zdravotej poisťovne, museli by tieto peniaze nájsť vo vlastnom domácnom rozpočte. Účty za lieky v prípade detí, ktoré sú viac doma ako v škole, môžu teda rodičom narobiť nemalé ťažkosti. Union zdravotná poisťovňa preto doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti prepláca v neobmedzenej výške a to až do veku 18 rokov.