Ktoré známe osobnosti investujú do realít? A potrebujete na to milión?

Investovanie do realít nie je žiadnou novinkou, v Hollywoode je to dokonca aj jeden z viacerých biznisov, ktorým sa venujú aj svetoznáme celebrity. Ktoré to sú, čo vlastnia a ako investujú?

Na americké hviezdy by sme sa mohli pozerať ako na tých, ktorí zbohatli zo dňa na deň, lebo ich talent objavil niekto s konexiami a už to šlo. Táto téza môže byť v niektorých prípadoch síce pravdivá, faktom však ostáva, že aj oni svoj majetok zhodnocujú práve skrz investovanie. Dokonca by sme skôr ťažko hľadali takých, ktorí svoje peniaze nemajú uložené práve v realitách, či rôznych fondoch.

Ellen DeGeneres a Portia De Rossi

Áčkové hollywoodske hviezdy, komička Ellen DeGeneres a jej manželka, herečka Portia De Rossi, patria k najväčším investorom do realít. A vedia na tom samozrejme aj pekne zarobiť. Napríklad pár mesiacov po tom, čo kúpili známy Brody House za takmer 40 miliónov dolárov, predali ho so ziskom 15 miliónov dolárov. A tým ich portfólio nehnuteľností ani zďaleka nekončí.

Patrick Dempsey

Sexi chirurg z Kliniky Grace zarobil na predaji svojho domu v Malibu, ktorý je známy ako Tin House. Dempsey kúpil dom za necelých 7 miliónov dolárov, zveril do rúk renomovanému architektovi a akonáhle sa objavil v magazíne Architectural Digest, predal ho za 15 miliónov dolárov. A to nielen, že predajná cena bola viac ako dvojnásobok ceny kúpy, ale bola dokonca o 500 000 dolárov vyššia, než pôvodne požadoval.

Jennifer Aniston

Rachel Green veľmi dobre vie, že správne načasovanie je všetkým. Keď kupovala svoje sídlo v Beverly Hills za 13,5 milióna dolárov, hneď v tom uvidela príležitosť. Podobne ako Dempsey, aj ona investovala do rekonštrukcie, a rovnako aj ona predstavila svojho majstrovské dielo v magazíne Architectural Digest. A potom ho predala za neuveriteľných 35 miliónov dolárov. Nie je preto žiadnym prekvapením, že v tejto svojej vášni pokračuje aj naďalej.

Matthew McConaughey

Aj herec mnohých tvárí zvýšil svoje bohatstvo vďaka investíciám do nehnuteľností. V roku 2020 predal svoj dom na Malibu za 15 miliónov dolárov, ktorý v roku 2007 kúpil za 10, čo sa nemusí zdať ako veľký zisk, ale stále tým zvýšil svoju investíciu o 50 %. V investovaní však pokračuje, drží sa stále primárne v Malibu, kde vlastní aj flotilu prívesov Airstream, ktoré používa ako kancelárske priestory. Pre necelým rokom kúpil za 7,8 milióna dolárov nehnuteľnosť s rozlohou jedného hektára v luxusnom rezorte Kukio na Havaji a môžeme len odhadovať, o koľko stúpne jej cena, keď sa ju rozhodne predať.

Okrem klasického investovania do realít, ktorý poznáme aj u nás na Slovensku, naberá na trende aj investovanie do tzv. komerčných nehnuteľností. Svoje by o tom vedel povedať napríklad Arnold Schwarzenegger. Komerčné nehnuteľnosti sú ako investícia väčšinou dostupné cez realitné fondy. Okrem toho sa realitné fondy dnes, v časoch zvýšenej inflácie, stávajú aj bezpečným prístavom pre úspory.

Ak aj teba zaujalo investovanie do realít, nie si celebrita s miliónmi, no máš aspoň lepšie úspory a investičného ducha, možno je investovanie do realitných fondov pre teba to pravé. Nájdeme ich v portófoliu skúsených investorov a aktuálne sa otvárajú aj širšej verejnosti. Oproti investovaniu do kúpy, renovácie a následného predaja realít, sa pri investovaním do realitných fondov netreba o nič starať.

