Vypočujte si hudbu k najväčším filmovým trhákom pod šírim nebom

Čaká na Vás 120 minút najslávnejších skladieb z filmov Hviezdne vojny, Piráti z Karibiku, Harry Potter, The Lord of the Rings, Jurský park, Pearl Harbour, Gladiátor, The Avengers a mnohé ďalšie svetové hity.

Príďte si vychutnať tento jedinečný a veľkolepý koncert. Zážitok z neho bude umocnený obrovským počtom hudobníkov na jednej scéne hrajúcich hudbu od najslávnejších hudobných skladateľov. Môžete s tešiť na večer plný nádhernej hudby, emócií a fantázie vyvolanej obľúbenými filmovými tónmi určený pre všetky vekové generácie.

Vstupenky si môžete zakúpiť online v sieti Predpredaj.sk. Cena vstupeniek v deň koncertu bude vyššia ako v predpredaji.

