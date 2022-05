Bojovník Jiří Procházka sa stal novou tvárou brokerskej spoločnosti XTB

Spolupráca s Jiřím Procházkom zapadá do dlhodobej stratégie XTB. Spoločnosť už dlho spolupracuje s poprednými športovými osobnosťami na čele so svetoznámym futbalovým trénerom Josém Mourinhom, ktorý sa minulý rok stal hlavnou tvárou jej globálnej kampane. Tento rok sa k nej pridala aj bývalá poľská šampiónka UFC Joanna Jędrzejczyk.

„Jiří Procházka je jednou z najväčších hviezd súčasného českého športu a predovšetkým je to špičkový profesionál so skvelým charakterom. Sme radi, že práve on sa stane tvárou našej spoločnosti nielen v Českej republike, ale aj vo svete,“ povedal David Šnajdr, riaditeľ českej pobočky XTB. „Sme tiež radi, že môžeme takýmto spôsobom podporiť Jiřího v jeho snahe získať titul UFC v poloťažkej váhe.“

V spolupráci s Jiřím Procházkom plánuje brokerská spoločnosť nadviazať na rekordný začiatok roka. V prvom štvrťroku sa spoločnosti podarilo dosiahnuť výrazný nárast počtu klientov, ktorých základňu tvorí takmer pol milióna investorov. Okrem toho čistý zisk vzrástol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 179 % na 54,4 milióna EUR.

„S týmto silným a dôveryhodným ambasádorom chceme priblížiť investovanie a obchodovanie širšej cieľovej skupine. Našu komunikáciu zameriame na šírenie povedomia o investovaní a vzdelávanie českej spoločnosti, čo je vzhľadom na zložitú hospodársku situáciu teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ dodáva Šnajdr.

Jiří Procházka je jednou z popredných osobností bojových športov. Preslávil sa v profesionálnej japonskej organizácii Rizin, kde vyhral jedenásť z dvanástich zápasov. Tieto výsledky mu vyniesli zmluvu v najprestížnejšej americkej organizácii UFC, kde sa teraz pripravuje na svoj vrcholný súboj o titul majstra sveta vo welterovej váhe. V hlavnom zápase večera UFC sa 11. júna v Singapure stretne s brazílskym matadorom Gloverom Teixeirom.

