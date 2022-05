Povedzte osamelým mamám a otcom, že to zvládnu. BILLA ľuďom vyhlasuje Puzzle výzvu na podporu jednorodičov

Približne 200 000 tisíc detí na Slovensku nežije v kompletnej rodine. Bývajú v jednorodičovskej domácnosti, kde sú každodenné povinnosti, starostlivosť o deti, ako aj chodenie do práce – často hneď niekoľkých – na pleciach jednej dospelej osoby. Jednorodičia zostali z rôznych dôvodov na výchovu svojich detí sami, preto pomoc a podporu privíta každý z nich. Občianske združenie BILLA ľuďom aj tento rok vyhlasuje Puzzle výzvu na sociálnych sieťach, do ktorej sa môže zapojiť každý, komu osamelé mamy a otcovia nie sú ľahostajní.

Asi 150 000 slovenských jednorodičov sa nemôže spoľahnúť na pomoc partnera. Navyše kvôli chýbajúcemu príjmu druhého rodiča sú takéto rodiny mimoriadne ohrozené chudobou. Občianske združenie BILLA ľudom a partnerská organizácia JEDEN RODIČ už druhý rok spoločne pomáhajú osamelým rodičom prostredníctvom projektu CHLEBODARCA. Kľúčom k úspechu je naučiť sa zvládať každodenné náročné situácie, ktoré vedia potrápiť aj kompletné rodiny. Zásadná je však nielen pomoc odborná a materiálna, ale aj morálna opora spoločnosti.

PUZZLE VÝZVA CHLEBODARCU NA DEŇ RODINY

Byť obklopený kompletnou rodinou je šťastie, ktoré človek naozaj intenzívne docení až v situácii, keď takúto možnosť nemá. Dvaja rodičia si povinnosti vedia podeliť, no jednorodičovské domácnosti sa so životom musia popasovať bez pomoci. Preto o. z. BILLA ľuďom a projekt CHLEBODARCA chcú s blížiacim sa Medzinárodným dňom rodiny (15.5.) poukázať na situáciu tejto komunity.

„Jednorodič je osamelý rovnako ako jeden puzzle kúsok, ktorý však spolu s ďalšími dielikmi vytvára silné puto. Dopĺňa tak celkový obraz spoločnosti, ktorého je neodmysliteľnou súčasťou. V Deň rodiny by sme určite nemali zabúdať na domácnosti, kde deti vychováva iba jedna dospelá osoba. Opäť po roku sme sa preto rozhodli vyzvať verejnosť, aby sa spojila a vyjadrila podporu rodinám, kde všetko zostáva na pleciach jedného rodiča. Ak v týždni od 9.-15. mája zverejníte na sociálnych sieťach svoju fotku s akýmkoľvek puzzle kúskom, ukážete komunite jednorodičovských domácností, že v tom nie sú sami. Ak k tomu pridáte aj #chlebodarca, ľahšie sa spoločne nájdeme,“ vyzýva Jana Gregorovičová, podpredsedníčka o. z. BILLA ľuďom.

Minulý rok sa do Puzzle výzvy zapojili aj zamestnanci spoločnosti BILLA, keďže istá časť z nich patrí do komunity osamelých rodičov. „Veľké množstvo našich aktivít je zamerané na rodiny s deťmi. Snažíme sa inšpirovať k zdravému a aktívnemu životnému štýlu, ale neustále hľadáme nové možnosti, ako pomáhať, a to nielen našim zákazníkom, ale aj zamestnancom. Tento rok sme preto pomoc CHLEBODARCU rozšírili aj medzi maminy a otcov pracujúcich v spoločnosti BILLA. V našej pracovnej rodine chceme, aby jednorodičia cítili podporu a súdržnosť, napríklad zapojením sa do tohtoročnej Puzzle výzvy, “ hovorí J. Gregorovičová.

BARBORA ŠVIDRAŇOVÁ: JEDNORODIČIA SÚ NOVODOBOBÍ SUPERHRDINOVIA

Tak ako vlani, aj tento rok sa k Puzzle výzve pridávajú aj verejne známe osobnosti. Fotografiou na sociálnej sieti podporia jednorodičovské domácnosti športovci Nasťa Kuzminová, bratia Adam, Andreas a Teo Žampovci, Marek Hamšík či Matej Beňuš.

Jednorodičovskú domácnosť tvorí so svojím synom Gabrielom aj slovenská herečka a speváčka Barbora Švidraňová, ktorá sa rovnako pridala k Puzzle výzve. „Od začiatku som vedela, že na dieťa budem kvôli viacerým faktorom sama. Mám však podporu svojej rodiny a okolia. Veľakrát som ale rozmýšľala nad tým, ako fungujú jednorodičia, možno aj s viacerými deťmi v rodine. Zvládnuť bežný rodinný život bez partnera je obrovská výzva. Takýmto rodičom ja hovorím novodobí superhrdinovia,“ konštatuje Barbora Švidraňová a dodáva: „My jednorodičia nie sme o nič menej. Nie sme ani vinní za situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Treba to zobrať ako výzvu a veriť, že našim deťom sme tými najlepšími rodičmi, akými môžeme a vieme byť. Zvládneme to.“

JEDNORODIČIA UŽ NIE SÚ ODKÁZANÍ LEN NA SEBA

Puzzle výzva, ktorá upozorňuje verejnosť na postavenie osamelých rodičov v našej spoločnosti, však nie je jedinou aktivitou, ktorou spoločnosť BILLA a jej občianske združenie pomáhajú tejto komunite. Už druhý rok sa projekt CHLEBODARCA, zastrešený o. z. BILLA ľuďom, venuje jednorodičom, s podporou zákazníkov BILLA, ako aj partnerskej n. o. JEDEN RODIČ. „V projekte CHLEBODARCA hľadáme rodiny, ktoré majú silnú chuť reštartovať svoju súčasnú situáciu a žiť kvalitnejší život. Preto jednorodičia zaradení do projektu absolvujú ročnú komplexnú pomoc. Podľa individuálnych potrieb sú k dispozícii odborníci z právnej, sociálnej, finančnej či psychologickej sféry,“ vysvetľuje Eva Marková, spoluzakladateľka n. o. JEDEN RODIČ.

Jednou z priorít spoločnosti BILLA sú kvalitné potraviny, ktoré na svoj stôl dostávajú aj osamelí rodičia. „Každá rodina podporená projektom CHLEBODARCA dostáva od nás potravinovú BILLA kartu, ktorá jej na jeden rok výrazne odľahčí rodinný rozpočet. Od našich partnerov, spoločností Penam a Berto, zas rodiny majú zabezpečený prísun pekárenských a mäsových výrobkov,“ vysvetlila J. Gregorovičová.

POMÁHA „OBYČAJNÝ“ CHLIEB

Osamelým mamám a otcom môžu zákazníci v predajniach BILLA po celom Slovensku pomáhať celoročne. Z každého predaného chleba putuje jeden cent na pomoc jednorodičom v núdzi. Každý zákazník sa tak kúpou chleba v predajniach BILLA stáva HRDÝM CHLEBODARCOM.

Jednorodičia v núdzi sa do projektu CHLEBODARCA môžu prihlásiť na www.chlebodarca.sk.

