Vyhrajte domáci kompostér FoodCycler! Za pár hodín spraví z kuchynského odpadu čistý substrát

Potravinový odpad tvorí najväčšiu časť domáceho odpadu. Keď máte v záhradke kompostovisko, väčšina zvyškov z kuchyne skončí tam a po čase spraví dobrú službu. Ale keď bývate v byte, máte chatu alebo dom bez záhrady, vaše smeti z kuchyne skončia na skládke a v spaľovni, no ešte predtým vám budú doma plniť smetný kôš a smetiaky pri dome. A každý z nás dobre vie, ako je takýto kuchynský odpad cítiť, len čo sa oteplí. Nehovoriac o otravných muškách, ktoré z neho vylietavajú, a o muchách a osách, ktorým smetiak neodolateľne vonia.

Je tu však alternatíva, s ktorou sa elegantne zbavíte prevažnej väčšiny kuchynského odpadu. FoodCycler od SAGE je inovatívny produkt kanadských vývojárov, ktorý sa veľmi rýchlo ujal na svetovom trhu a dostupný je už aj na Slovensku. Ide o absolútne prelomový typ v kategórii domácich kompostérov. Kuchynský odpad sa zbiera do hermeticky uzavretého vedierka a po jeho naplnení vznikne z odpadu za 3 – 6 hodín kôpka sterilného substrátu. FoodCycler za pár hodín zrecykluje až o 80 % takmer všetok organický kuchynský odpad, ktorý by inak putoval do smetí, pričom neprodukuje žiadne plyny ani zápach.

Zdroj: Zuzana Dudášová

Pozrite si video, ako FoodCycler pracuje

Parádna vecička, však? A teraz môže byť pri troche šťastia tento domáci kompostér FoodCycler za odporúčaných 499 eur váš!

Súťaž beží do 15. mája 2022 a ak by ste nevyhrali, v predajniach PLANEO Elektro a na planeo.sk dostanete FoodCycler za zaujímavú cenu!

