Už tento víkend! Festival letectva bude plný prekvapení

AEROEXPO: Premiéra ultraľahkého vrtuľníka

Európska výstava letectva – AEROEXPO, ktorá bude súčasťou Festivalu letectva na piešťanskom letisku 6. – 8. mája 2022, predstaví aj skutočnú lahôdku. Ultraľahký vrtuľník HPC 450. Vrtuľník je naozajstným skvostom a vychádza z dielne prešovskej firmy TOMARK, s. r. o., ktorá vyrába športové, jednomotorové lietadlá SKYPER GT9 a VIPER SD4. Novinka, ultraľahký vrtuľník zaujme aj zarytého „nevšímavca.“ Predovšetkým svojou veľkosťou. Alebo skôr malosťou. Je dvojmiestny a ideálny na cestovanie, pilotný výcvik, lietanie pre zábavu a excelentne zvláda aj monitorovanie v náročných oblastiach. Vyznačuje sa výnimočným komfortom, vynikajúcimi výkonmi, nízkymi prevádzkovými nákladmi na celkovú údržbu a servis. Obrovskou výhodou je jeho nízka spotreba pohonných hmôt. Letové vlastnosti a letovú stabilitu ocenia nielen začínajúci piloti, ale aj letecké výcvikové a školiace strediská, leteckí inštruktori a skúsení piloti. Priestranná, moderná kabína ponúka excelentný výhľad a po jej vzhliadnutí máte chuť si spraviť pilotný kurz a okamžite toto „malé žihadlo“ vyskúšať. Práve vďaka vynikajúcemu výhľadu je predurčený na lety, pri ktorých je možné zhotoviť jedinečné fotografie a videá z vtáčej perspektívy.

Keďže samotný vývoj a výroba vrtuľníka je projektovo veľmi náročná záležitosť, výrobca neustále hľadá nové možnosti spolupráce a ďalšieho napredovania výroby vrtuľníka. Preto zanietenci a odborníci môžu kontaktovať spoločnosť TOMARK, s.r.o. HPC 450 budú môcť návštevníci Festivalu letectva obdivovať na AEROEXPO od piatku do nedele (6. – 8. mája 2022). V piatok, od 9:00 do 14:00 hod. bude na výstavu vstup dokonca zadarmo.

VSTUPENKY na Festival letectva

Rodinná a detská zóna

Na ploche až 8000 metrov štvorcových bude možnosť zabaviť deti každého veku. Pre typy, ktoré neobsedia sú pripravené skákacie hrady, prekážkové nafukovacie dráhy, nafukovacie šmykľavky, bude možnosť vyskúšať lezeckú vežu, obrí terč, či megabasketball. A ak ešte niekto nepočul o miznúcom atramente, tak práve na Festivale letectva ho môže vyskúšať. Nadšenci adrenalínu a aj väčšie deti si zrejme neodoprú zábavu pri bodyzorbingu. Teda pri hrách, kde sú jednotliví hráči oblečení v gumenej guli. Tí, ktorí chcú zistiť akú majú mušku, môžu vyskúšať Archery tag, čo je strieľanie z luku, ktoré je však maximálne bezpečné. Špička šípu má totiž penové zakončenie a cieli sa na dierovaný terč. Nebude chýbať ani dobre známy Nerf strelnica a Laser game – hra na špeciálne upravenom ihrisku. No a pre tých, ktorí nemajú radi adrenalín je pripravená Balance zóna, kde budú môcť skúšať svoju stabilitu.

Pre milovníkov rozprávok sú pripravené lietajúce rozprávky. A to doslovne. Príbehy budú totiž sprostredkované pomocou dronov. Aby to celé nebolo len o zábave, organizátori pripravili vďaka partnerom pre deti aj milé aktivity, kde ich naučia napríklad, aj šetriť energie. Naučia sa, ako nezabúdať na vypínanie svetla v izbe alebo, ako nenechávať chladničku dlho otvorenú. Triediť odpad by mali vedieť nielen veľkí, ale aj malí. A na Festivale letectva budú mať príležitosť sa to naučiť. A prejaviť sa môžu aj kreatívne duše. Najlepší návrh sa môže stať námetom pre známe ponožky.

Modelári

V rámci letových ukážok vystúpia aj modelári z LERMAS.

Letecko - raketomodelárskej asociácie Slovenska. Predvedú lietanie s obrími akrobatickými modelmi, modelmi poháňanými prúdovými motormi a ďalšie, pre divákov zaujímavé, letové ukážky. Počas nočnej šou sa aj oni predvedú s modelmi vybavenými svetelnými efektami a bezpečnou pyrotechnikou. Súčasťou modelárskeho vystúpenia bude letecká rozprávka, v ktorej hlavní hrdinovia lietajú na malých modeloch lietadiel. Vystúpenie bude začlenené do rodinnej a detskej zóny a ponúkne zábavu a atrakcie pre celé rodiny.

Balónová šou

Spoločnosť Letecké Zážitky, ktorá pôsobí na Slovensku už od roku 1996 v rámci balónovej šou prinesie na Festival letectva úplne nový balón BB45Z, ktorý zišiel z výrobnej linky Kubíček Factory iba začiatkom tohto roka. Svojou netypickou farebnou schémou patrí k najkrajším a najzaujímavejším balónom na Slovensku. Pohľad na monumentálny nafúknutý balón poteší určite každú romantickú dušu.

„Pripravili sme podujatie, na ktoré chceme prilákať skutočne všetkých. Fanúšikov lietania a lietadiel, rodiny s deťmi, priateľov, ale aj tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, ako stráviť víkend a chceli by zažiť niečo nezabudnuteľné. Ponúkame unikátnu vizuálnu šou, ale aj možnosť oddýchnuť si a po dlhej covidovej pauze sa zhlboka nadýchnuť,“ zhodnotil Hubert Štoksa, riaditeľ Festivalu letectva.

Vstupenky si zabezpečte online z pohodlia domova na Predpredaj.sk.

Viac info nájdete na www.festivalletetcva.sk

