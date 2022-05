Bratislava zažije nízky prelet vojenských lietadiel

Obyvateľov a návštevníkov Bratislavy môže už o niekoľko dní prekvapiť nízky prelet vojenských lietadiel nad mestom. Nie je však žiadny dôvod na obavy – prelet formácie lietadiel bude súčasťou slávnostnej ceremónie pri príležitosti otvorenia medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB, ktorý sa uskutoční v Inchebe od 10. do 12. mája.

IDEB patrí k najvýznamnejším podujatiam v oblasti obrany v strednej Európe. Počas troch dní sa v Inchebe predstavia výrobcovia a predajcovia obranných a bezpečnostných technológií z 15 krajín sveta, ktorých portfólio zahŕňa vojenskú techniku, systémy obranného priemyslu, komunikačné, monitorovacie a anténne systémy, drony, delostreleckú a tankovú muníciu, obrnené a robotické vozidlá, systémy a služby pre logistiku, hasiace technológie, výstroj a výzbroj ozbrojených zložiek a ďalšie policajné a vojenské produkty. Nízky prelet 3 vojenských lietadiel pri príležitosti slávnostného otvorenia je naplánovaný na utorok 10. mája o 10:00.

Počas veľtrhu nebudú chýbať ani dynamické ukážky, ktoré sú vždy veľmi obľúbenou súčasťou sprievodného programu a dovoľujú bližšie nahliadnuť do práce ozbrojených zložiek.

Počas aktuálneho ročníka môžu návštevníci vidieť v akcii príslušníkov Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície, ktorí okrem iného ukážu napríklad proces eliminácie protivníka a oslobodenia zadržiavanej osoby.

Ukážky pre širokú verejnosť sú na programe v stredu 11. mája a vo štvrtok 12. mája so štartom o 14:00.

Galéria fotiek (2)

Vstupné výhradne do areálu Incheby, kde si budete môcť okrem dynamických ukážok pozrieť aj časť vystavenej obrannej techniky, bude symbolické 1 euro.

V prípade záujmu o prehliadku celého veľtrhu vrátane interiéru (deti a mládež do 15 rokov majú vstup do výstavných hál z bezpečnostných dôvodov zakázaný), je potrebné zakúpiť si vstupné v plnej výške, a to buď na mieste, alebo z pohodlia domov online na Predpredaj.sk.

