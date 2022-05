Vokálna skupina FOR YOU zavíta do Popradu

Päť unikátnych hlasov s pieva najznámejšie svetové hity bez použitia hudobných nástrojov. Ich ambície však siahajú vyššie. Koncertujú nie len na Slovensku, ale aj v Čechách, Maďarsku, Rakúsku a Nemecku, kde svojím špičkovým živým vystúpením upútajú pozornosť publika a získavajú si tak stále nových fanúšikov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: For You

FOR YOU acapella je zárukou hudobnej kvality a skvelej zábavy. Určite ich poznáte aj vďaka spolupráci so Simou Martasovou, pri ktorej vznikla skladba a videoklip s názvom Nenahraditeľná. V roku 2021 FOR YOU a Martin Harich vydali skladbu Right Beside You a v spolupráci s Robom Opatovským videoklip k piesni Je nad slnko jasné!

Koncert sa uskutoční 6. mája v eventovej sále MAMUT Pub Poprad o 19:00. Vstupenky sú v predaji v sieti Predpredaj.sk a na mieste v deň koncertu od 18:00 hod.

Facebook udalosť

Galéria fotiek (3) Zdroj: For You

