Kapela Nocadeň sa v máji vráti do Bratislavy, kde predstaví album Auróra

Po takmer štyroch rokoch sa košická kapela Nocadeň vráti do Bratislavy. Koncert k stále aktuálnemu albumu Auróra, za ktorý bratia Rasťo a Robo Kopinovci získali v roku 2019 cenu českej hudobnej akadémie Anděl v kategórii Slovenský album, odohrajú 28. mája v klube Randal.

Skupina Nocadeň, ktorá koncom tohto roka oslávi 25. výročie svojej existencie, predstaví bratislavskému publiku album Auróra naživo po prvýkrát. Fanúšikovia tejto populárnej kapely si na koncert v hlavnom meste museli počkať dva roky. Vzhľadom na protipandemické opatrenia bol jeho termín niekoľkokrát presúvaný.

Čakanie vyplnila stálica domácej hudobnej scény vydaním albumu Auróra aj vo vinylovej podobe, a práve pesničky z tohto albumu budú tvoriť základnú časť koncertného setlistu. Návštevníci sa už teraz môžu tešiť na hity Svitanie, Architekti šťastia, Auróra, Domino či Labyrint, ku ktorým im košickí hudobníci pribalia aj svoje najväčšie hity. Určite nebudú chýbať skladby Havran, V nás, Nestrieľajte do labutí, Slová už nevravia nič, Steny či Buď hviezda (čo svieti mi nad hlavou).

Po predstavení nových pesničiek počas minuloročných letných koncertov v Žiline, Košiciach a Banskej Štiavnici, sa štvorica košických hudobníkov nevie dočkať, kedy ich v premiére predstaví bratislavskému publiku v klube Randal.

„Vravíme si, konečne. Skutočný klubový koncert sme nehrali už veľmi dlho. Minulé leto sme absolvovali sériu open air koncertov, ale klubový koncert je vždy niečo iné. To iskrenie medzi nami a našimi fanúšikmi je oveľa intenzívnejšie, každá kvapka potu je viditeľná a človek má pocit ešte väčšej blízkosti. No a presne to si chceme maximálne užiť s bratislavským publikom,“ hovorí Rasťo Kopina.

Koncert sa uskutoční 28. mája v klube Randal o 20:00. Vstupenky sú v predaji v sieti Predpredaj.sk. V platnosti zostávajú aj vstupenky zakúpené na pôvodný termín koncertu.

