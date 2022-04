Párty pre malých aj veľkých po záhorácky. Kátov ožije vo veľkom štýle

Realizácie podujatia sa zhostili skúsení organizátori obľúbeného letného festivalu Cibula Fest, ktorí do regiónu každoročne zabezpečujú príval pozitívnej hudobnej a zábavnej energie. Tentokrát to však nebude na letisku v Holíči, kde festival pravidelne hostí tisícky návštevníkov, ale v obci Kátov, iba pár kilometrov odtiaľ. Deň detí a následný Majáles si návštevníci užijú plnými dúškami v areáli MŠ Kátov, kde budú pre deti od popoludňajších hodín pripravené rôzne atrakcie a vystúpenia a následne až do noci pre dospelých tanečná zábava v podaní živej hudby a diskotéky s hitmi osemdesiatych rokov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Cibula fest

„Dni detí sa organizujú pravidelne a všade. My sme sa však rozhodli urobiť pre deti zábavu, na ktorú nikdy nezabudnú. Nebude to len o cukríkoch či iných sladkostiach, ale najmä o zážitkoch, ktoré možno prinesú aj nové priateľstvá a spomienky na celý život. Jednou z takých atrakcií bude napríklad aj Vzdušný most priateľstva detí, ktorý sme už raz zrealizovali pri inom podujatí a jeho účastníci naň spomínajú dodnes. Okrem toho bude tento deň o mnohých prekvapeniach, detských hrách a súťažiach, kde sa deti budú môcť stretnúť napríklad s Mimoňmi, Shrekom, snehuliakom Olafom a ďalšími živými rozprávkovými postavičkami,“ priblížil organizátor podujatia Vladimír Chrenka. Vzdušný most priateľstva spočíva v tom, že deti na héliom plnený balónik priviažu korešpondenčný lístok prípadne kartičku s ľubovoľným odkazom a so svojou spätnou adresou. Ten následne vypustia do sveta. „Počas našej prvej realizácie takéhoto mosta priateľstva pred pár rokmi sa desiatkam detí vrátili odpovede, mnohé aj zo zahraničia. Veríme, že podobný úspech sa nám podarí aj teraz,“ tvrdí Chrenka.

Okrem Vzdušného mosta priateľstva detí sa budú môcť najmenší tešiť aj na program Z rozprávky do rozprávky v podaní obľúbenej dvojice Tárajko a Popletajka, ukážky policajnej techniky, motohliadku a policajných psovodov, hry, súťaže, množstvo atrakcií a na záver na detskú párty s obľúbeným detským zabávačom Ujom Ľubom juniorom.

Staršia mládež a dospelí si prídu na svoje na následnom Majálese, kde sa okrem diskotéky pre všetky vekové kategórie môžu tešiť najmä na vystúpenie Jana Bartoša, najlepšieho revival interpreta populárneho speváka Michala Davida. Po jeho koncerte si budú môcť všetci zatancovať na hitoch osemdesiatych rokov počas 80´oldies disco party. Samozrejmosťou bude bohaté občerstvenie a skvelá nálada až do neskorých nočných hodín. „Chceli by sme, aby bol tento deň nezabudnuteľný pre všetkých, ktorí sa rozhodnú toto podujatie navštíviť. Každého srdečne pozývame,“ dodal Chrenka.

