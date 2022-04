Perieme až 165-krát do roka. Ako ušetriť a nenaletieť?

Zapnúť práčku, vyvesiť bielizeň, ožehliť, poskladať a odložiť do skrine. Nikdy sa nekončiaci kolotoč prania a bezodný kôš s oblečením trápi každú domácnosť. Práčka, ktorá sa nezastaví, vie poriadne vyšťaviť nielen vás, ale aj vašu peňaženku. Preto prinášame tipy, ako ušetriť financie, čas a v konečnom dôsledku aj vašu energiu.

Rozlúčte sa so starým spotrebičom

Mali ste sa radi a bude vám chýbať, no je čas posunúť sa ďalej. Najmä pre energetickú úspornosť nových spotrebičov, ktorá robí tak veľký rozdiel v účtoch za elektrinu a vodu. Prvotná investícia do triedy A sa vám bude vracať celé roky a pravidelné mesačné náklady zaručene poklesnú. Vedeli ste, že pranie predstavuje až 10 % celkovej spotreby elektriny v domácnosti? Podozrivo dobrá cena práčky môže znamenať, že vás vyjde v konečnom dôsledku oveľa drahšie. Skrátka sú veci, na ktorých sa neoplatí vo veľkom šetriť.

Myslite na budúcnosť

Nechceme maľovať čerta na stenu, no môže sa to stať. Aj tá najmúdrejšia a najdrahšia práčka na svete môže raz skončiť v oprave. Aby ste sa vyhli poriadne mastným účtom od opravárov, je dobré siahnuť po modeloch so zárukou na motor. 10-ročná záruka práčok Samsung s technológiou EcoBubble vám pokryje každé „keby niečo“ a vy budete môcť pokojnejšie spávať.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Samsung

Dôverujte praniu na nižšej teplote

Ohrev vody na vysokú teplotu spotrebuje niekoľkonásobne väčšie množstvo energie a nerobí dobre ani vášmu oblečeniu. Práčky Samsung zabezpečujú účinné, no zároveň šetrné pranie pri nízkych teplotách už od 20 stupňov vďaka technológii EcoBubble. Tá vopred premieša prací prostriedok s vodou a vzduchom, pričom vytvorí penu so silnými čistiacimi schopnosťami. Nižšia teplota vody chráni vlákna oblečenia pred predčasným zničením a vaše kúsky budú vyzerať ako nové oveľa dlhšie.

Ako dokážu moderné práčky (napr. tie od Samsungu) prať tak účinne aj pri nízkych teplotách? Vďaka účinnej pene, automatickému dávkovaniu pracieho prostriedku, premysleným pracím programom a silným tryskám, ktoré šikovne skrátia aj dĺžku plnohodnotného pracieho cyklu.

Spoľahnite sa na umelú inteligenciu

Iste sa vám niekedy stalo, že ste kvôli jednej blúzke na zajtrajší deň, museli spustiť celý prací cyklus, akoby bol bubon plne naložený bielizňou. Vďaka mobilnej aplikácii (napr. SmartThings) vám práčka poradí pri výbere cyklu, plánovania, riešenia problémov a odporučí ideálny program pre pranie a sušenie. Bez zbytočných litrov vody a hodín prania. A keď vás lepšie spozná, zapamätá si vaše pracie návyky a na základe tých uľahčí používanie každému členovi domácnosti. Už nebudú platiť žiadne výhovorky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Samsung

Nešetrite na svojom pohodlí. Inteligentná domácnosť vám zachráni množstvo času a prinesie level pohodlia, od ktorého si už nikdy nebudete chcieť odvyknúť. A večne plný kôš s bielizňou budete zrazu brať s ľahkosťou.