Lukáš Frlajs naučí upratovať aj toho najpohodlnejšieho bordelára. Pozrite sa, ako!

Povedzme si to bez prikrášľovania – upratovanie nepatrí medzi najobľúbenejšie (mužské) činnosti. Veď kto by sa radšej nehral hry, nepozeral seriály, nešiel sa prejsť alebo nakupovať? Upratovanie je jednoducho nutná činnosť, ktorá možno pár jedincov vnútorne obohacuje, ale aj väčšina z nich by to radšej nechala na niekoho iného.

Jeden z našich TOP youtuberov Lukáš Frlajs tiež nepatrí do kategórie dobrovoľných upratovačov a dobre si pamätá na časy, keď ho mama naháňala takpovediac s metlou v ruke, len aby si konečne poupratoval svoju izbu. „Bolo to náročné pre všetkých zúčastnených, ale tak prežili sme,“ smeje sa pri spomienke na upratovacie povinnosti. „Želal som si mať čarovný prútik, alebo aspoň ten mechanický vysávač. Našťastie sme mali umývačku riadu, ale keď sa nám raz pokazila, bol to horor, pretože som ju musel nahradiť,“ spomína mladý herec.

Dnes má Lukáš svoju vlastnú domácnosť a na upratovanie pod maminým kontrolným pohľadom si už len spomína. „Zariadil som si to tak, aby ma upratovanie stálo čo najmenej času, námahy a nervov. Najnovšie som si kúpil robotický vysávač bez toho, aby som sa musel pohnúť od rozohranej hry, jednoducho som využil skutočne dobrú cenu a potom som už len zbehol za kuriérom,“ hovorí úspešný komik.

Nebol by to ale Lukáš, keby si nechal ujsť dobrý nápad na videjko. Ako by to vyzeralo, keby žil ešte stále so svojou mamou? To zavesil na svoj IG v podobe vtipného reels.

Galéria fotiek (2) Zdroj: IG LF

