Decentne zlovestný dizajn, štyri koncovky výfuku, veľké kolesá a často aj charakteristická tmavomodrá farba. Čo iné by to mohlo byť, než najrýchlejšie modely Volkswagenu?

Začiatky siahajú do čias, keď sa Volkswagen rozhodol pre sympaticky šialený nápad: napchať pod kapotu modelu Golf III šesťvalec VR6 s objemom 2,8 litra a spojiť ho s pohonom všetkých štyroch kolies. Nenápadný Golf s charizmatickými hlasivkami vďaka krásnemu zvuku šesťvalca dokázal na diaľnici prekvapiť nejedno športové auto. Tento recept sa Volkswagenu zapáčil a vrcholná verzia IV. generácie Golfu dostala pod kapotu taktiež šesťvalec, avšak tentokrát s objemom až 3,2 litra. Výkon 177 kW (241 k), pohon 4Motion a v neposlednom rade aj inovatívna prevodovka DSG prispeli ku šprintérskym schopnostiam Golfu, ktorý dostal príznačný názov R32. Stovku zvládol za 6,6 sekundy! Tu však nešlo iba o výkon, prvý R-kový model Golfu mal aj patrične upravený podvozok pre športovejšie jazdné vlastnosti. Navonok Golf R32 prezrádzali prominentné výfuky a decentný bodykit. Presne tu sa kul budúci charakter Volkswagenov s odznakom R: sú to vrcholné verzie s najvýkonnejšou pohonnou jednotkou, ktoré majú športový charakter ale zároveň sú to vďaka pohonu všetkých kolies vynikajúce autá na každý deň, do každého počasia a vďaka decentnému vzhľadu taktiež na každú príležitosť.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Volkswagen

Dnes, keď technológia prepĺňania umožňuje dosiahnuť vynikajúce reakcie na plyn s oveľa lepšou spotrebou, už šesťvalce nahradili modernejšie a najmä oveľa ľahšie motory 2.0 TSI. O ich výkonovom potenciáli netreba pochybovať: v závislosti od modelu dosahujú od 221 kW (300 k) a 400 Nm v T-Rocu R až po 235 kW (320 k) a 420 Nm v ostatných modeloch nesúcich označenie R. A je ich veľa: popri spomínanom kompaktnom SUV T-Roc si môžete vo verzii R objednať aj modely Golf, Golf Variant, Tiguan či dokonca Arteon vrátane verzie Shooting Brake. Pekná rodinka! Všetky menované modely spája (zatiaľ) najvýkonnejší variant motora 2.0 TSI a 7-stupňová prevodovka DSG, ale aj športovo upravený podvozok a revolučný pohon všetkých štyroch kolies, ktorý dokáže prerozdeľovať krútiaci moment individuálne medzi kolesá zadnej nápravy. To prepožičiava modelom R neskutočne vyvážené jazdné vlastnosti. Pod plynom sa s nedotáčavosťou takmer nestretnete, a ak si objednáte správny balík príplatkovej výbavy, dostanete aj režim Drift, v ktorom môžete váš Volkswagen vodiť riadeným pretáčavým šmykom. Samozrejme, najlepšie na okruhu.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Volkswagen

Najlepšie je však to, ak si chcete toto všetko užiť, nemusíte sa nijako obmedzovať vo svojom každodennom živote. V súlade s filozofiou modelov R ako áut na každý deň totiž môže byť váš VW R napríklad Tiguan – SUV s posuvnými zadnými sedadlami a obrovským kufrom. Alebo Arteon, ak túžite po elegancii ale zároveň si chcete občas užiť zrýchlenie z nuly na 100 km/h za 4,9 sekundy. Alebo jednoducho Golf R – najľahší a najrýchlejší model R, schopný zdolať stovku už za neuveriteľných 4,7 sekundy, ktorý si môžete navyše objednať aj s titánovým výfukom Akrapovič s nezameniteľným zvukom. A stále to bude Golf so všetkým, čo k tomu patrí.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Volkswagen

Jedno R sme však ešte nespomenuli. Je ním model Touareg R eHybrid – najvýkonnejší, najväčší, najluxusnejší a zároveň technologicky najvyspelejší člen rodiny R. Je to totiž plug-in hybrid s čisto elektrickým dojazdom 47 km, ktorý má pre vás však k dispozícii aj výkon 340 kW (462 k).

Pre vyrovnanú životosprávu teda odporúčame užívanie vitamínu R. Formu si zvoľte sami.

Viac informácií nájdete na stránke www.volkswagenblog.sk.

- reklamná správa -