V Orangei za služby zaplatíte menej: Stačí si ich spojiť do jedného balíka

V dnešnej dobe viac ako kedykoľvek predtým hľadáme spôsoby, ako ušetriť peniaze z mesačného rozpočtu domácnosti, kam patria aj poplatky za telekomunikačné služby. Jednoduché a rýchle riešenie pre všetkých má Orange, a to balíky služieb Love. Získate s nimi všetko, čo na zábavu a komunikáciu potrebujete a navyše predstavujú najvýhodnejší spôsob, akým môžete využívať služby mobilnej a pevnej siete. Mobilný paušál či domáci internet máme predsa všetci, tak prečo za ne platiť viac, ak je možné ich mať výhodnejšie a lacnejšie?

Spojte si služby a ušetrite každý mesiac

Vďaka extra zľavám na mobilný paušál a pevný internet je balík služieb Love od Orangeu presne to, čo hľadáte, ak chcete znížiť výdavky na služby a okrem toho získať aj benefity navyše. Ak si totiž spojíte váš hlasový paušál s pevným internetom do balíku služieb Love, Orange vám ich dá za nižšiu výslednú cenu a pridá aj niekoľko ďalších atraktívnych výhod pre celú rodinu. Využívanie služieb tak pre vás bude výhodnejšie, než ako by ste jednotlivé služby využívali osobitne a platili za každú zvlášť.

Tento spôsob šetrenia na mesačných poplatkoch využíva v Orangei už viac ako 150-tisíc zákazníkov a neustále pribúdajú ďalší. Pridajte sa k nim, je to veľmi jednoduché – o spojenie vašich služieb do balíka Love stačí požiadať v ktorejkoľvek predajni Orangeu, kde vám tiež povedia, koľko presne každý mesiac ušetríte.

Viac muziky za menej peňazí

Výhod, ktoré s balíkom služieb Love získate popri nižšej výslednej cene za mesačný poplatok, je hneď niekoľko a môžete si z nich vybrať tie, ktoré vám najviac vyhovujú - napríklad zľavu 10 % na paušál alebo zaujímavú zľavu na telefón či iné zariadenie. Ak by sa vám zdalo málo voľných dát, určite vás poteší možnosť zvoliť si dvojnásobok dát k paušálu alebo 50% zľava na službu Spojenie dát.

Výhodné, ale hlavne bezpečné programy

Súčasťou balíka služieb Love je vždy mobilný paušál. Dobrá správa je, že vynovené paušály Go Safe obsahujú v priemere až o polovicu viac voľných gigabajtov ako obsahovali predtým. Orange do nich pridal aj možnosť neobmedzeného pripojenia zníženou rýchlosťou, ak náhodou svoj mesačný balík miniete o čosi skôr, ako ste plánovali.

Báť sa už viac nemusíte ani o svoje súkromie, osobné dáta či fotografie, ktoré by okrem vás nemal nikto vidieť. Paušály Go Safe, ako aj všetky programy pevného pripojenia od Orangeu, vás dokážu ochrániť pred najrôznejšími nástrahami internetu. Ich automatickou súčasťou je totiž možnosť aktivovať si službu Online ochrana, ktorá ochráni vás a váš telefón či počítač pred vírusmi, spamom a zneužitím osobných údajov. Škodlivý obsah dokáže zablokovať ešte predtým, ako by sa mohol dostať do vášho zariadenia a ohroziť vás. Výhodou je, že Orange sa o všetko postará za vás a vy si pre tento účel do mobilu, tabletu alebo laptopu nemusíte inštalovať žiadnu špeciálnu aplikáciu.

Ak balík služieb Love ešte nemáte, ale rozhodujete sa preň, určite neváhajte, aby ste si mohli užívať jeho výhody naplno. Orange vám extra zľavu započíta dokonca aj spätne. Stačí, ak si balík služieb Love aktivujete kedykoľvek do konca novembra 2022.

Viac sa o balíkoch služieb Love dočítate TU.

