Vďaka Plamienku si môžu rodiny s chorými deťmi užívať malé radosti

Pre bežných ľudí so zdravými deťmi sú radostné chvíle bežné, no pre iných s nevyliečiteľne chorými ratolesťami ide o vzácnosti. Takéto deti sú totiž často odkázané na pobyt v nemocnici, kde ich je veľmi málo. Ak to ale situácia dovoľuje, s pomocou Plamienka môžu byť doma a tešiť sa z malých radostí ako Rudko so svojou rodinou.