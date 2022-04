Festival letectva ponúkne aj pohľad do histórie: Uvidíte aj časť z lietadla, v ktorom zahynul Štefánik

Práve v súvislosti s výraznou osobnosťou našich dejín, ktorou M. R. Štefánik nepochybne bol, je spojený aj zaujímavý artefakt, ktorý sa aj vďaka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, objaví na Festivale letectva v dňoch 6. – 8. mája 2022. Do dnešných dní je totiž zachovaný malý kus opláštenia z lietadla Caproni Ca.33, v ktorom generál Milan Rastislav Štefánik 4. mája 1919 tragicky zahynul pri pristávacom manévri nad vajnorským letiskom. Artefakt je súčasťou súkromnej zbierky a jeho pravosť overoval prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., univerzitný profesor, historik novoveku a iberoamerikanista. Plátenné opláštenie pokrývalo drevenú konštrukciu lietadla Caproni Ca.33 a zachovaný kus s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza zo zadnej časti lietadla, pretože jeho predná časť po páde zhorela.

„V rámci svojich možností podporujeme spektrum vedeckých a kultúrno-spoločenských aktivít, prostredníctvom ktorých sa popularizuje vojenská minulosť Slovenska. V nej má nezastupiteľné miesto generál Milan Rastislav Štefánik, vedec, astronóm, milovník umenia, letec, diplomat a v neposlednom rade politik, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o organizovanie čs. légií v rokoch 1. svetovej vojny a vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov,“ povedal riaditeľ Vojenského historického ústavu, plk. Miloslav Čaplovič.

Počas Festivalu letectva však návštevníci budú môcť v rámci vonkajšej expozície obdivovať aj leteckú techniku, techniku protivzdušnej obrany, ženijnú techniku, raketovú a delostreleckú techniku, ktorá patrí do múzejného fondu VHM.

Vojenské historické múzeum však v sebe ukrýva oveľa viac. V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov. Malých aj väčších, niektoré z nich viac či menej aj kurióznych. Veď život na pozadí vojny si vyžadoval na existenciu aj veci dennej potreby. Ťažisko stálej expozície pod názvom „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ je v hale 1 (H1), v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a techniku čs. armády používanú v období rokov 1945 – 1992. V hale číslo 2 (H2) je vystavená ľahká obrnená technika a v ďalšej ťažká pásová technika. Unikátne veľkorozmerné múzejné prírastky v expozícii boli v lete 2017 umiestnené v novovybudovanom prístrešku P2. V nových výstavných priestoroch v jednej z častí historického hangáru H-1, ktoré boli pre verejnosť sprístupnené v minulom roku, sa nachádza druhá stála expozícia „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020.“

Panelová časť expozície, rozdelená do 15 celkov, mapuje vojenskú minulosť Slovenska od prvého ozbrojeného vystúpenia Slovákov v pamätnej revolúcii meruôsmych rokov až do súčasnosti. Hlavná časť približuje prostredníctvom vyše 300 vystavených zbierkových predmetov výstroj vojakov „v zrkadle času.“ Malorozmerné zbierkové predmety, ktoré pochádzajú zo zbierok múzejných oddelení v Piešťanoch a vo Svidníku, ktoré boli doteraz uložené v depozitároch, sú prezentované v 15 chronologicky zoradených, moderných modulárnych osvetlených vitrínach, vždy s figurínou zastupujúcou príslušné obdobie vojenskej minulosti Slovenska. Expozíciu dopĺňa aj 10 stolových vitrín, v ktorej sú zastúpené prevažne drobné militárie a predmety bežnej potreby vojakov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska, a to v rôznych historických obdobiach. Sú tematicky členené a chronologicky zoradené. Expozíciu obohacujú aj ďalšie zaujímavé predmety kultúrnej hodnoty pochádzajúce zo súkromných zbierok milovníkov faleristiky, teda nadšencov vojenských vyznamenaní a rádov.

„Neustále sa snažíme skvalitňovať služby pre širokú verejnosť a prispôsobovať ich požiadavkám modernej doby. Pred časom nám pribudli interaktívne dotykové infokiosky, infopanely či navádzacie informačné staničky po expozícii,“ objasňuje riaditeľ VHM, pplk. Milan Kubizniak.

