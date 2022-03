Odlišnosti tvoria rozmanitosť a krásu života: Dm inšpiruje zákazníkov jedinečnými veľkoplošnými ilustráciami

BRATISLAVA - Neustála prezentácia nových myšlienok a inšpirácia k novému, to je cieľom dm v jej kampani na rok 2022, k čomu mnohé zdroje ponúka umenie. Práve teraz sa zákazníci dm, ale aj okoloidúci môžu nechať inšpirovať veľkoplošnou maľbou, tzv. murálom, na Rajskej ulici v Bratislave, ručne maľovaným výkladom predajne dm v Nitre, ako aj z tejto maľby vychádzajúcimi polepmi výkladov ďalších štyroch predajní dm na Slovensku, a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. Autorkou ilustrácií je Sasha Chagina.

„dm dlhodobo inšpiruje svojou rôznorodou ponukou, kvalitnými službami, ako aj zmysluplnými aktivitami. Preto sa veľmi tešíme z tohtoročnej kampane, keďže naše dlhoročné aktivity rozvíja a nadväzuje na ne. To, čo je na tejto kampani nové, je spracovanie myšlienky inšpirácie, pretože sa nezameriava na výsledok, ale hľadá jej zdroje, v tomto prípade v umení, ktoré je veľmi rôznorodé a jeho vnímanie je vždy subjektívne. Tak ako je umenie rôznorodé, tak aj možnosti inšpirácie sú vo svojej podstate bez obmedzení. A my aj naďalej budeme ľudí inšpirovať – nielen svojimi aktivitami, ponukou, službami, ale aj týmito výnimočnými maľbami,“ povedala Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt.

Autorkou ilustrácie murálu, ako aj jej adaptácií na jednotlivé výklady je Sasha Chagina, ilustrátorka pôvodom z Ruska, dlhodobo žijúca v Prahe a pôsobiaca aj na Slovensku. Názov murálu je otázka

Čo nás, ľudí, robí krásnymi? a vyjadruje silu inšpirácie ako jedného z aspektov ľudskej podstaty, ktorá nás robí krásnymi a pomáha nám navzájom sa učiť a rásť. „Keď ma dm v lete 2021 oslovila, skákala som od radosti, a ešte viac, keď si vybrali na spoluprácu z možností, ktoré mali, práve mňa. Najprv som sa zľakla, že dm bude chcieť, aby som murál namaľovala sama, ale, našťastie, pribrali na spoluprácu slovenského umelca Jana Wajcka Vajsábela. Keď sme sa prvýkrát stretli a porozprávali, ihneď som vedela, že to bude výborná spolupráca, lebo som cítila, že vie, o čom hovorí. Okamžite začal rozmýšľať, ako by to bolo najlepšie realizovať, vedel odpovedať na všetky moje otázky, takže hneď po našom telefonáte zo mňa opadlo bremeno toho, ako to dopadne. Lebo ilustrácia nie je abstraktná, má veľa detailov a práve kvôli nim je veľmi dôležité, aby bol murál namaľovaný presne podľa predlohy. A to Wajcko s jeho tímom zvládol bravúrne, urobil nádhernú prácu,“ povedala Sasha Chagina.

Murál sa nachádza hneď vedľa parkoviska v centre Bratislavy, kde sa počas dňa vyskytuje veľa áut a ľudí. Priechod pre chodcov, ktorý je na murále namaľovaný a nad ktorým svieti aj zelené svetlo semafora, tak vytvára akýsi prechod medzi skutočným a kresleným svetom a odráža každodenné dianie na ulici. Pri pohľade na murál je tak veľmi jednoduché ľahko sa nájsť v postavách na priechode a stotožniť sa s nimi. „Murálom som chcela ukázať, že ľudia môžu byť rôzni, že môžeme mať rôzne názory, že môžeme vyzerať inak, že sa nám môžu páčiť iné veci a je to o. k. Nemusíme byť rovnakí, aby sme mohli žiť vedľa seba, spolu, pretože práve tie veci, ktoré nás odlišujú, tvoria rozmanitosť života. A v tom je tá krása, vďaka ktorej môžeme spolu tvoriť zmysluplný celok a vzájomne sa inšpirovať a dopĺňať,“ dodáva Sasha.

Umelcom, ktorý ilustráciu na 21 metrov vysokú a 14,5 metra širokú fasádu namaľoval, ako aj spolurealizátorom maľby na výklad v Nitre je slovenský umelec Ján Wajcko Vajsábel, ktorý na margo murálu povedal: „Na začiatku ma zaujala zmysluplnosť projektu a už na prvý pohľad sa mi zapáčila pracovná verzia ilustrácie, ako ju Sasha pripravila. Keďže mám s nástennými maľbami skúsenosti a fascinujú ma extrémne veľké formáty, ponuku som s nadšením prijal, lebo zložitosť, bohatá farebnosť ilustrácie a, samozrejme, aj jej veľkosť boli pre mňa výzvou.“

Maľba murálu trvala 15 dní, do 11. marca, kedy dostala svoju finálnu podobu. Jeho celková plocha je 270 m2 a na jeho maľbu bolo použitých 60 litrov farieb v 17 odtieňoch a takmer 50 štetcov či valčekov. Na veľkoplošnej maľbe sa nachádza 11 postáv a jeden psík, pričom najvyššia postava, dievča na kolobežke, je vysoká až 12 metrov.

„Atmosféra v našom murálovom tíme bola výborná a práca išla ako po masle. Každý deň som trávil s Aďom, skvelým profíkom od plošín, niektoré dni aj so šikovnými a skúsenými pomocníkmi, svojím bratom Heňom a kamarátom Andrejom. Ťažkosti nám robilo jedine chladné počasie, no aj napriek tomu sa dalo maľovať každý deň, čo bolo výborné. No a Sasha je skvelá ilustrátorka a úžasný človek, takže spolupráca s ňou je čistá radosť,“ dodáva.

Ručne maľovaný výklad dm v Nitre

Z Bratislavy sa Sasha a Wajcko presunuli do Nitry, kde v dňoch 15. až 18. marca ručne maľovali výklad predajne dm vo Family Centre. Vizuál tohto ručne maľovaného výkladu, ako aj vizuály štyroch polepov výkladov vychádzajú z ilustrácie bratislavského murálu, pričom každý z nich obsahuje svoje jedinečné lokálne prvky, ako napríklad kroj, v ktorom je oblečená jedna zo ženských postáv, či pre dané mestá typické budovy.

Umelecké stvárnenie výkladov filiálok a fasád budov sa nerealizuje len na Slovensku, ale aj v ďalších desiatich dm krajinách – v Rakúsku, Maďarsku, Česku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku a Severnom Macedónsku. V týchto krajinách premenia domáci umelci vybrané fasády budov a výklady predajní dm na pestré streetartové umelecké diela. Inšpirácia pre všetkých okoloidúcich tak bude na dosah.

