Volkswagen ID.5 ohuruje dizajnom a aerodynamikou

Vedeli ste, že napriek takmer identickým rozmerom, avšak s klesajúcou líniou strechy, má model ID.5 o 6 litrov väčší kufor než SUV ID.4? To znamená, že máte k dispozícii objem až 549 litrov pre batožinu.

Vedeli ste, že ID.5 má vďaka aerodynamickej siluete koeficient odporu vzduchu C d = 0,26? To je na takéto veľké auto fantastická hodnota. Pre porovnanie, model ID.4 má C d = 0,28. Čo to znamená v praxi? Nižšia spotreba elektrickej energie najmä na diaľnici a dlhší dojazd.

Zdroj: Volkswagen

Keď hovoríme o dojazde, na jedno nabitie prejdete s ID.5 až 516 kilometrov. Najväčšia batéria s využiteľnou kapacitou 77 kWh je totiž už v základe, ktorý stojí 46 890 €. Ak si vyberiete výkonnú verziu ID.5 GTX za 56 290 €, dojazd nepatrne na 491 kilometrov, avšak získate množstvo výbavy navyše, ďalší elektromotor a celkový výkon 220 kW (299 k). A to nie je zlý obchod.

Model ID.5 sa od ID.4 okrem dizajnu líši aj výbavou. Tá je v základe bohatšia a obsahuje napríklad aj 12-palcový hlavný displej či čiernu strechu.

Zdroj: Volkswagen

Čisto elektrický model Volkswagen ID.5 je novinka, ktorá sa snaží opantať vaše city skrz strhujúci dizajn a najmodernejšie technológie. Využíva najnovší softvér 3.0 a je schopný automaticky prijímať aktualizácie bez potreby navštíviť autoservis. Aktualizácie môžu autu priniesť nové aplikácie či funkcie. Samozrejmosťou je schopnosť rýchleho nabíjania výkonom až 135 kW, čo v praxi znamená, že za 30 minút nabíjania môžete získať dojazd ďalších 390 kilometrov. Ubezpečujeme vás, že viac by ste bez pol hodinovej prestávky aj tak nechceli spraviť.

Kompletné informácie o modeli ID.5 nájdete na stránke www.volkswagenblog.sk, prípadne TU. Ak vás zaujal, neváhajte kontaktovať najbližšieho predajcu, pretože objednávkové knihy sú už otvorené!

Zdroj: Volkswagen

Uvedenie modelu ID.5 však nie je to jediné, čomu venoval slovenský importér vozidiel značky Volkswagen svoju energiu. Opäť sa totiž spustil projekt na YouTube kanáli Volkswagen Slovensko, ktorý prináša užitočné videá či už z oblasti technológií Volkswagenu, alebo každodenných rád motoristom. Opäť sa tak máte šancu dozvedieť o ďalších skrytých funkciách vášho Volkswagenu, prípadne sa môžete naučiť, ako používať rôzne systémy vo vašom aute, ale aj ako vymeniť stierače či vyfučané koleso.

Aby vám neušli žiadne novinky zo sveta automobilov Volkswagen, sledujte stránku volkswagenblog.sk.

