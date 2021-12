Ondrej: BUDDY nás spojil a ukázal mi úplný iný svet

Približne pred piatimi rokmi sa stretli na spoločnom stretnutí dobrovoľníkov a detí z centier. Začali sa spolu rozprávať a Mareka najviac oslovilo, že sa Ondrej venuje počítačom. „Vtedy som mal rád počítače. Vtedy sa mi rozbil ten môj a Ondrej mi ho opravil a ja som ho pozoroval a učil sa od neho,“ spomína si na začiatky BUDDY vzťahu Marek.

Od začiatku nemal dobrovoľník Ondrej žiadne veľké očakávania. „Mne sa zdalo, že veľmi jednoduchým spôsobom, tým že s niekým trávim čas a je to príjemné, viem možno pomôcť. Veď ja v zásade nič nerobím, len chodíme s Marekom von. To ma prilákalo. Zdalo sa mi to ako veľmi jednoduchý recept.“ Ondrej zároveň priznáva, že mal trochu strach, ako bude jeho BUDDY dieťa reagovať a či bude pre neho vhodný kandidát. „Myslím si, že toto je jeden zo základných problémov. Ľudia sa boja, pretože si myslia, že nie sú na to dosť dobrí. A preto to aj opakujem, treba do toho ísť a potom tím programu BUDDY sa rozhodne, či ste vhodný na tento typ dobrovoľníctva,“ hovorí Ondrej.

Kvalitne tráviť spoločný čas

Za päť rokov sa ich vzťah postupne vyvíjal a venovali sa rôznym aktivitám. Začali prechádzkami, návštevou obchodného centra, či spoločným obedom. Obaja sa zhodnú na tom, že hlavné je, aby sa spolu rozprávali a vzájomne spoznávali. „Vždy máme nejakú hlavnú tému, ktorú riešime a najmä je to o tom rozprávaní. Dôjdeme s tým, že: Čau Ondro, ako sa máš? a Ondro sa ma spýta na moju finančnú situáciu a už to ide, už to ide (smiech). Už riešime to, že prečo mám dlh tam a dlh tam a ako ho zaplatiť,“ hovorí 19-ročný Marek. „Treba však poznamenať, že nemáš žiadny dlh a máš električenku. Treba ťa za to pochváliť,“ s hrdosťou konštatuje Ondrej.

Aj ich vzťah ovplyvnila za posledné mesiace korona, ktorá čiastočne obmedzila ich osobné stretávania. Ondrovi sa navyše narodilo ďalšie dieťa a preto si museli vzájomne zladiť svoj program. Ich vzťahu to však neublížilo, práve naopak. „V rámci korony to naozaj bolo ťažšie aj s malým bábätkom. Nebol som si istý asi súčasnou situáciou, tak sme sa stretávali menej. Ale pomaly sa situácia zlepšuje, tak chodievame viac von, poprechádzať sa do prírody a tak. Ale stále si píšeme a sme v kontakte,“ opisuje budovanie BUDDY vzťahu dobrovoľník Ondrej.

Prvé zamestnanie

Po tom, čo Marek odišiel z centra, vďaka jeho dobrovoľníkovi sa mu podarilo nájsť si prvé skutočné zamestnanie. Osamostatnil sa. „Vôbec som si nevedel nájsť prácu, ale Ondro mi povedal, že sa na to pozrieme. Zašli sme do kaviarne a spolu sme pozerali ponuky, kde by som chcel pracovať. Bez Ondra by som prácu asi nemal,“ konštatuje Marek. S pomocou dobrovoľníka sa naučil aj efektívne hospodáriť so svojimi peniazmi. S hrdosťou hovorí, že prednedávnom dožil prvýkrát mesiac tak, že mal na účte normálny zostatok, nie 30 centov. Do ďalšieho mesiaca prechádzal so 60 eurami. Marek dnes pracuje ako pracovník logistiky v sklade pre automobilový priemysel a so svojou prácou je veľmi spokojný. Pochvaľuje si aj vzťahy s kolegami na pracovisku.

Program BUDDY tak pomohol dieťaťu z centra s pomocou dobrovoľníka plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti – nájsť si vlastné bývanie i prácu. A či by do toho šiel Ondrej ako dobrovoľník znova? „Kebyže mám vrátiť čas a zopakovať to, tak by som do toho určite znova išiel. Je to podľa mňa super, hlavne, keď Marek povie, že to má zmysel a že som mu napríklad pomohol nájsť prácu.“ Vzťah s mladým dospelým mu dáva možnosť uvedomiť si, že by sa mal učiť trpezlivosti. Zároveň je pre neho ich vzájomný vzťah obohacujúci a otvára mu úplne nové svety. Vníma to tak, že by mohol svojim spôsobom popracovať aj na sebe. Rovnaký pohľad na ich vzájomný vzťah má dnes už mladý dospelý Marek. Každému dieťaťu z centra by odporučil, aby sa do programu BUDDY zapojilo.

