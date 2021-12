Vedeli ste, že radosť z novej veci vydrží pár hodín, nanajvýš niekoľko dní? Ako s takouto vyhliadkou obdarovať najbližších?

Zo začiatku je pre nás darček, ktorý dostaneme v podobe napríklad kabelky alebo vytúžených tenisiek vzrušujúci a magický. Okamžite ako ho dostanete do rúk, krivka nadšenia klesá strmo dolu. Radosť jednoducho pominie.

Tento jav sa volá adaptácia a zaoberajú sa ním tímy vedcov z celého sveta. Nemusíte byť však žiaden profesor psychológie na Stanford University, aby ste tento neduh odpozorovali z vlastnej skúsenosti. Nemýlime sa?

Práve preto je lepšie investovať do nevšedných zážitkov, vzdelávacích kurzov, cestovania. Skrátka do aktivít, ktoré vás napĺňajú a prinesú vám niečo nové do života.

Spomeňte si na tento fakt, keď budete vyberať vianočný darček svojej rodine, priateľom alebo kolegom. Myslíte, že sa potešia ďalším ponožkám pod stromčekom, s ktorými nič „nepokazíte“? Možno.

Darujte radšej zážitok a spomienky naňho vydržia navždy

Kúpou vstupeniek do divadla, na festival alebo na športové podujatie viete potešiť väčšinu svojich blízkych. Súčasná situácia nás síce prinútila odopierať si kultúrne zážitky, o to väčšia však bude ich radosť pri predstave účasti na nadchádzajúcej super akcií.

Ďalším plusom tohto typu darčeka je, že si ho môžete vychutnať spolu s obdarovaným. Poteší ho, keď mu darujete okrem svojej pozornosti aj váš čas a budete mať možnosť stráviť s ním spoločné chvíle.

Vezmite svojich starých rodičov do divadla. Určite nechcú len sedieť doma pri televízore a ocenia váš záujem. Inšpirovať sa môžete na stránke Predpredaj.sk, kde nájdete prehľad divadelných podujatí naprieč Slovenskom. Prípadne im môžete darovať darčekový poukaz, s ktorým si vyberú predstavenie podľa svojej chuti.

Zdroj: Predpredaj.sk

Súrodenca, ktorý už má úplne všetko by možno potešil koncert legendárnej kapely akou je RED HOT CHILI PEPPERS, ktorá zahrá na Slovensku v rámci LOVESTREAM FESTIVALu začiatkom júna. Organizátori mysleli aj na fanúšikov českých a slovenských kapiel a piatkový program je venovaný kapelám ako IMT SMILE, Lucie, Kryštof alebo Čechomor. A to je ten tip darčeka, ktorý ostane v pamäti celý život.

Pre rodičov, ktorí nikdy nič nechcú odporúčame svetoznámy svetový formát Lord of the Dance. Svoj úplne nový program, ktorý vznikol pri príležitosti ich 25. výročia uvedú 25. februára v Bratislave.

A čo darovať kamošom, športovcom? Tento týždeň sa spustila registrácia na 17. ročník ČSOB Bratislava Marathon. Pre niektorých je to výzva, ale taká, ktorá sa neodmieta.

Ak si nie ste úplne istý, aká akcia je pre vášho blízkeho najlepšia, riešenie je jednoduché. Kúpte mu darčekový poukaz na podujatie podľa vlastného výberu, ktorý platí počas celého roka 2022 a môže si vybrať z množstva aktuálnych akcií. Darčekový poukaz, ktorým spravíte radosť svojim blízkym, ale aj kultúre, ktorú týmto nákupom podporíte, nájdete na stránke Predpredaj.sk. Krásne sviatky plné skvelých zážitkov!

- reklamná správa -