Mačka, ktorá žerie ľudí, kakajúce polienko, pavúky na stromčeku... Niektoré vianočné zvyky sú poriadne bizarné!

Pokiaľ sa vám zdajú naše vianočné tradície ako trebárs liatie olova alebo vypchávanie čižiem sladkosťami čudné, poďte sa s nami pozrieť do sveta a nebudete sa stačiť čudovať.

Rakúsko: Hádaj, koho som dnes stretol!

U susedov to majú ako v klasickom filme o policajtoch: je tam dobrý Mikuláš a zlý Krampus. Ten vyzerá desivo a preto sa množstvo ľudí s radosťou prezlieka za tohto démona a straší deti aj dospelých. Niektorí muži zvyknú hovoriť, že je to deň, keď môžu svokry ukázať svoju pravú tvár. V každom prípade chodiť po rakúskych tmavých uličkách môže byť na Mikuláša ešte nepríjemnejšie, pretože démon Krampus lockdown nepozná.

Stretnúť Krampusa môže byť pre ľudí so slabším srdcom osudné Zdroj: Shutterstock

Guatemala: Keď nemáš vysávač, použi oheň

Desí vás už len predstava vianočného upratovania? V Guatemale to doviedli do dokonalosti. Keďže v tejto stredoamerickej krajine veria, že v tmavých a špinavých kútoch domov a izieb sa ukrývajú temné sily, pred Vianocami všetko vymetú, vyčistia a odpadky dajú von na jednu veľkú kopu. Na ňu položia podobizeň diabla a kopu zapália s cieľom spáliť všetko zlé, čo sa v aktuálnom roku nahromadilo. Keby však Guatemalčania pravidelne používali tyčový vysávač Sencor 4 v 1, nemali by čo vynášať na hromady a pálením znečisťovať ovzdušie. S týmto vysávačom vymetiete aj kúty pod stropom, povysávate a umyjete podlahy, očistíte sedačku od chlpov a vydezinfikujete UV-C svetlom. A z vydezinfikovaných nečistých síl sa razom stanú anjelici.

Vysávač Sencor 4 v 1 sa dostane všade Zdroj: Sencor

Island: Nakupuj, inak ťa zožerie mačka pojedačka!

Na Islande je predvianočné shoppingovanie otázkou života a smrti. Pretože ak si pod stromčekom nenájdete nové oblečenie, mačka Jólakötturinn, veľká ako dom, zožerie na Štedrý večer každého, kto na Vianoce nedostal nové šaty. Nikto teda nenecháva nič na náhodu a kupuje najmä pre seba. Našlo by sa veru aj u nás pár ľudí, pred ktorými by každý obchod s oblečením najradšej hermeticky uzavrel svoje dvere, žiaľ, na Slovensku takúto mačku nemáme. Máme tu však výkonné žehličky a odžmolkovače, aby vaše šaty vyzerali vždy dobre.

Nórsko: Na oblohe predpísaná rýchlosť neplatí

V severskom Nórsku zas zlé sily vychádzajú von večer pred Vianocami a keď nájdu metlu, nasadnú na ňu a rýchlo a zbesilo križujú nočnú oblohu. Preto Nóri metly dôkladne odkladajú, veď koho by bavilo na Štedrý deň hneď zrána počúvať dopravný servis plný bosoráckych nočných metlových nehôd? Ale keďže Nóri už dávno vymenili metly za vysávače Sencor a tie sa na jazdenie nehodia, po nórskej oblohe lieta bosoriek čoraz menej. Ktovie, možno už vymenili metly za tieto elektrické kolobežky. Pretože aj bájne bytosti oceňujú kvalitu.

Ľudia sú vyspelejší ako bosorky a preto nepoužívajú metly, ale kolobežky. Zdroj: Sencor

Venezuela: Do kostola na korčuliach

Kolobežky by sa zišli aj Venezuelčanom v hlavnom meste Caracas. Tí sa v týždni pred Vianocami denne zúčastňujú bohoslužieb Misa de Aguinaldo, na ktoré sa presúvajú na kolieskových korčuliach. Je ich toľko, že kvôli ich bezpečnosti zatvárajú niektoré hlavné ulice. Na kolobežkách by bol ich presun určite oveľa rýchlejší.

Amerika: Neboj sa toho cudzieho uja!

V romantickej podobe je táto scéna v každom americkom vianočnom filme: tučný Santa sedí vo vysvietenom nákupnom centre, detičky mu sadajú na kolená, pošepnú prianie a šťastné sa rozbehnú k milujúcim rodičom. Ako to vyzerá v realite, poznáme z fotiek a memečiek, ktoré vždy pred sviatkami bavia internety. Vystresované decko sedí na kolenách tučného chlapa a vreští tak, že robí slušnú konkurenciu aj audiosystému Sencor a to je už čo povedať. Jeho rodičia sa zatiaľ márne snažia zachytiť okamih, keď to aspoň trochu vyzerá, že sa usmieva.

Nemecko: Kto sem dal tú uhorku?

Niekto zbiera uhorky v záhrade, iný na vianočnom stromčeku Zdroj: Shutterstock

Nuž, na stromčekoch sa nájde kadečo, v Nemecku uhorky. Tie sú na stromčeku práve preto, aby ich niekto našiel. Dieťa, ktoré nájde na vyzdobenom stromčeku ozdobu v tvare uhorky, môže otvárať darčeky ako prvé. Niektorí rodičia po oslave Vianoc zvyknú hľadať radšej zavárané uhorky a sledovať rozprávky. Koniec-koncov, to môžete aj vy a ešte k tomu si môžete užívať aj nohy v teple s príjemnou masážou.

Ukrajina: Arachnofobici si Vianoce neužijú

Kde bolo, tam bolo, žila na Ukrajine istá chudobná vdova a s malými deťmi. Aby mali na Vianoce stromček, vypestovali si ho z borovicovej šišky, a veľmi sa mu radovali. Ale boli takí chudobní, že si ho nemali čím ozdobiť. Vdove a deťom to bolo veľmi ľúto a celú predvianočnú noc horko preplakali. Ich plač počuli pavúky a rozhodli sa spraviť im radosť. Keď sa ráno všetci zobudili, našli svoj stromček vyzdobený nádhernými trblietavými pavučinami. A odvtedy sú tieto pre mnohých nevábne stvorenia súčasťou ukrajinského sviatku Rizdva.

Katalánsko: Ak nebudeš dobre kakať, zbijem ťa palicou

Zdroj: Shutterstock

Toto je asi najbizarnejšia vianočná tradícia. Katalánci dva týždne pred Vianocami vezmú pekný kmeň, nakreslia mu milú tvár, na hlavu položia klobúk, zakryjú ho dekou, aby mu nebolo zima a štrnásť dní kŕmia Caga tió ovocím, orechmi a sladkosťami. Luxusný život sa úbohému, nič netušiacemu polienku skončí na Vianoce. Deti ho bijú palicou a spievajú: „Kakaj polienko, kakaj, ak sa dobre nevykakáš, zbijem ťa palicou!“ Polienko sa snaží a tak okrem sladkostí nájdu deti v jeho zadnej časti aj iné darčeky. Potom je už nepotrebné a ak má šťastie a žije v byte, skončí ako dekorácia. V domoch s krbom je jeho ďalší osud jasný...

Vy sa ale nespoliehajte na žiadne neskutočné bytosti a nakupujte u skutočných predajcov za skutočne dobré ceny. Pretože keď skutočne štedré Vianoce, tak Planeo.sk!

- reklamná správa -