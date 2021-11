Svojím nákupom v dm počas piatkového „Black Friday“ podporíte vznik a vybavenie vzdelávacích centier pre marginalizované skupiny

Zdroj: dm

Bratislava 22. novembra 2021 – Už štvrtý rok mení dm „Black Friday“ na „Giving Friday“, keď sa nákupom počas piatka, ktorý tento rok padol na 26. novembra, opäť spája s podporou zmysluplného projektu v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Vďaka iniciatíve dm {spoločne} tak venuje 5 percent z celkového denného obratu v rámci e-shopu mojadm.sk a všetkých predajní dm na vznik a vybavenie 15 vzdelávacích centier počítačovou technikou pre marginalizované skupiny v mestách a obciach v rámci celého Slovenska. Po jednom centre tak vznikne v Bratislave, Skalici, Trnave, Galante, Dunajskej Strede, Žiline, Čadci, Nitre, Rožňave, Prešove a Banskej Bystrici a po dvoch centrách v mestách Spišská Nová Ves a Košice. Do nich budú mať prístup žiaci a študenti, ktorí majú online vyučovanie, dospelí, ktorí si zvyšujú rekvalifikáciu online formou, a všetci, ktorí sa chcú akoukoľvek online formou dovzdelať, rozvinúť svoj talent alebo sa spojiť so svojou rodinou a v súčasnosti na to nemajú podmienky. Vyzbieraná suma bude zverejnená v pondelok 29. novembra na sociálnych sieťach dm.