Ako zariadiť útulnú obývačku? Vyberáme štýlové kreslá!

Ako zariadiť útulnú obývaciu izbu - vyberte si pohodlie!

Kľúčovou vlastnosťou dobre riešenej obývačky je jej komfort, ktorý je zabezpečený predovšetkým vhodným zariadením. O čo vlastne ide? Máme na mysli zostavu nábytku, ktorá zaručí pohodlné užívanie obývačky a navodí veselú atmosféru napomáhajúcu oddychu.

Zdroj: stolicky24.sk

Kreslá do obývacej izby - nepostrádateľný prvok každého interiéru

Aké miesto v interiéri je ideálne na čítanie kníh, zabalenia sa do deky, pitie čaju alebo krátkeho spánku? Odpoveď je zrejmá - kreslá ! Bez pohodlného kresla si obývačku nevieme predstaviť. Je srdcom obytného priestoru, najmä keď nie je príliš veľký.

Prečo je kreslo v obývačke dobrý nápad?

V prvom rade ide o pohodlie. Kreslo je veľmi univerzálny kus nábytku, ktorý nám poskytuje útulné miesto na odpočinok. Okrem svojej hlavnej funkcie sa kreslo v obývacej izbe môže stať kľúčovým prvkom dizajnu a stať sa akcentom v interiéri. Za týmto účelom by sme mali k jeho výberu pristupovať zodpovedne.

Zdroj: stolicky24.sk

Ako zariadiť útulnú obývačku? - vyberáme kreslo

Prvá vec, ktorej by ste mali venovať pozornosť, je tvar kresla. Prečo je to dôležité? Každý z nás má iné zvyky, a preto nábytok používame rôznymi spôsobmi. Stojí za to zvážiť, čo je pre nás dôležité. Menšie kreslá šetria veľa miesta, zatiaľ čo väčšie sa vyznačujú zvláštnym komfortom. Za zváženie stojí aj výška operadla, prítomnosť lakťových opierok a opierky nôh. Takéto detaily sú veľmi dôležité, ak chceme, aby stolička skutočne splnila naše očakávania.

Druhá otázka sa týka výberu čalúnenia. Väčšina výrobcov ponúka obrovský výber, pokiaľ ide o textúry, vlastnosti a farby materiálu. Takže tu sa môžeme hrať koľko chceme. Nezabúdajme však na estetiku. Kreslo by malo ladiť s celým dizajnom interiéru, napríklad čalúnenie by sa malo zhodovať s farbami závesov alebo kontrastovať s pozadím steny.Tu stojí za povšimnutie aj textil, ktorý sa objavuje v našom interiéri. Ich farba by mala dobre ladiť s kreslom a ostatným zariadením. Medzi veľmi obľúbené typy kresiel patrí kreslo ušiak , ktoré splňuje všetky podmienky maximálneho pohodlia.

- reklamná správa -