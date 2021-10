V Šamoríne švédska radosť, Peder Fredricson zakončil rok splnených snov

V posledných pretekoch seriálu Global Champions Tour (GCT) sa pozornosť sústredila predovšetkým na dvojicu medailistov z olympijských hier v Tokiu – zlatého Bena Maher a strieborného Pedera Fredricsona. Len oni dvaja mali v jazdeckej hale areálu x-bionic sphere šancu na celkové prvenstvo. Maher mohol vyhrať GCT tretíkrát za sebou, potreboval však vyhrať šamorínsku súťaž a popritom dúfať, že švédsky súper pokazí preteky a neskončí v prvej desiatke.

Do rozoskakovania sa napokon dostalo päť dvojíc, Maher i Fredricson. Švéd na svojom valachovi H&M All In prešiel parkúr síce rýchlo, ale s dvoma chybami a musel trpnúť. Brit s Explosionom W síce prvú časť parkúra zvládol excelentne, v druhej však ho tri chyby odsunuli na sedemnástu priečku. V celkovom poradí GCT sa prepadol z druhej až na štvrtú priečku, s čím pred pretekmi takmer nikto nepočítal.

Fredricsonovi aj desiata pozícia zo Šamorína stačila na celkové prvenstvo v GCT. „Rok 2021 si navždy zapamätám. Bol skutočne fantastický. Vyhrať jednu súťaž je vždy veľkolepé, ale triumfovať v seriáli je oveľa lepšie. Nie je to iba o výkonnosti na jedných pretekoch, je to o konštantnosti výkonov počas sezóny. Mám niekoľko úžasných koní a som vďačný ich majiteľom, že mi umožňujú na nich jazdiť,“ povedal Fredricson.

V rozoskakovaní nechal všetkých súperov za sebou Henrik von Eckermann a vďaka bezchybnej jazde a najrýchlejšiemu času zvíťazil. Okrem odmeny vo výške 99-tisíc eur získal aj poslednú miestenku do Super Grand Prix, čo bude novembrová galašou svetového parkúru v Prahe, a v celkovom poradí GCT poskočil vďaka 40 bodom z 9. priečky na druhú. „Lepší záver dňa som ani nemohol mať. King Edward je fantastický kôň, to víťazstvo si zaslúžil. Minulý týždeň jazdil zle, ale teraz to bolo úplne iné. Veľmi som sa tešil do Šamorína, keďže je tu vynikajúce zázemie pre jazdcov i kone. Miestenka do Prahy a posun na druhé miesto, o ktorom som ani nesníval, sú príjemné bonusy,“ povedal Von Eckermann.

Na 2. priečke v GP Slovakia skončil Brazílčan Marlon Módolo Zanotelli na Like A Diamond van het Schaek, tretia priečka patrila Nemcovi Mauriceovi Tebbelovi na Don Diaradovi. Z kvalifikácie sa premiérovo v GCT do hlavnej súťaže kvalifikoval aj slovenský jazdec Patrik Majher. Parkúr s prekážkami do 160 cm však už bol nad sily jeho Clauda, ktorého radšej zastavil a celkovo skončil na 24. priečke.

V Global Champions League (GCL) napokon prvenstvo udržali jazdci tímu Valkenswaard United. V x-bionic sphere v Šamoríne boli počas tohto týždňa najlepší Scandinavian Vikings, Frank Schuttert s Henrikom von Eckermannom i Evelinou Tovekovou prešli obe súťažné kolá bez zaváhania a triumfovali pred pražskými levmi. Valkenswaard s dvojicou Edwina Topsová-Alexanderová a Peder Fredricson skončil tretí, keď pri rovnosti bodov mal lepší súčet časov ako Šanghaj Swans. Čínske družstvo obsadilo v GCL druhé miesto, tretí skončil Paríž Panthers a štvrtý Londýn Knights. Tieto štyri tímy si vybojovali aj priame miestenky do semifinále pražského Super Cupu GCL.

VÝSLEDKY GP SLOVAKIA

VÝSLEDKY SÚŤAŽE DRUŽSTIEV

