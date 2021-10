Technológie patria do vyučovania: Deťom aj učiteľom môžu priniesť nové zručnosti

Poučenie z pandémie

Pandémia ukázala, že fyzicky chodiť do školy je dôležité. Deti spoznávajú spoločenské situácie, do ktorých sa v domácom prostredí nedostávajú, učia sa riešiť konflikty. To sú veľmi dôležité skúsenosti, ktoré žiaci a študenti v škole získajú. „Žiakom veľmi chýbali sociálne kontakty, chýbali im spolužiaci, dotyky, chýbala im blízkosť. V každej škole sa žiaci učia aj vzájomne, medzi sebou, učia sa porovnávať. Sociálny kontext je veľmi dôležitý,“ povedala počas ENTER konferencie psychologička Gabriela Herényiová.

Hybridné vzdelávanie pritom je v súlade s duchom doby. Elektronika sa stala bežnou súčasťou života väčšiny Slovákov, mala by sa preto stať aj súčasťou vyučovania. Správne použitie technológií totiž môže študentom pomôcť pracovať samostatne. „Dôležité je okrem vedomostí učiť deti aj zručnosti. Ide napríklad o time management, zmysel pre zodpovednosť, schopnosť deliť si prácu. Práve pri online vyučovaní sa ukázalo, že naše deti to z veľkej časti nevedia,“ poznamenal počas konferencie Juraj Hipš, bývalý učiteľ a odborník na vzdelávanie.

Kombinované vzdelávanie môže úplne zmeniť spôsob získavania znalostí. „Online spojenie bude možno o tom, že si navzájom budeme zdieľať informácie, ktoré sme získali niekde inde. Dnes existujú trendy samoriadeného vzdelávania, tiež vzdelávania medzi rovesníkmi. Nie je nutné, aby bolo ťažisko na učiteľovi,“ skonštatovala na konferencii psychologička Viera Hincová.

Online vzdelávanie? Áno, ale inak

Samotní študenti by nechceli do školy nechodiť vôbec, z domáceho vzdelávania boli unavení. Kristián Krivda, prezident Aliancie stredoškolákov počas vlastnej prezentácie na ENTER konferencii udelil dištančnému vzdelávaniu známku šesť, teda horšiu ako nedostatočnú. Tak zlé hodnotenie vyučovanie na diaľku dostalo práve preto, že medzi žiakmi úplne zmizol osobný kontakt.

Sám Kristián by ale kombináciu online a offline vyučovania privítal. Je to signál pre školstvo, že musí nájsť spôsob ako si zobrať to najlepšie z oboch svetov. „Viem si predstaviť, že humanitné predmety typu dejepis, občianska náuka, by sa učili online. Do tohto vyučovania by sa dalo priniesť množstvo online nástrojov,“ poznamenal Kristián. Naopak prírodné vedy a napríklad telesná výchova by sa naďalej mohli učiť v škole.

Hybridný model môže žiakom pomôcť vyhnúť sa dlhodobej absencií napríklad pri zlomeninách a iných zraneniach. Pracovať online je možné aj s nohou v sadre, hybridná výuka môže pomôcť aj žiakom so špecifickými potrebami. Kombinácia online a offline výuky im môže pomôcť lepšie sa adaptovať na školské povinnosti a zvládnuť pracovné tempo.

Prekážok je veľa

Hybridné vzdelávanie má na Slovensku prekážky. Celý systém je založený na predpoklade, že školy aj študenti sú technologicky dostatočne vybavení počítačmi, tabletmi a rýchlym pripojením. Systém verejného školstva v tomto smere síce výrazne nezaostáva, no je otázka, či vo verejnom školstve je dostatok motivovaných učiteľov. Aj im totiž často chýbajú zručnosti a nevedia technológie zmysluplne zapojiť do výučby, čo v praxi ukázali aj posledné mesiace.

Väčší potenciál na rozvoj by mohol mať hybridný vzdelávací systém na pôde súkromných škôl. S ich vznikom je ale spojený celý rad ďalších problémov. K tomu, aby sa žiaci učili striedavo doma a v škole, teda existuje množstvo prekážok.

Každý, kto si chce otvoriť súkromnú školu, stojí na začiatku dlhej a tŕnistej cesty. „Na Slovensku je potrebné požiadať o založenie súkromnej školy s jeden a polročným predstihom. Musíte vydokladovať všetko vrátane nájomnej zmluvy a súhlasu hygienikov a hasičov. To pritom nie je príliš možné prenajať si budovu, mať ju jeden a polroka prázdnu a až potom otvoriť školu. Dúfam, že sa podmienky pre zakladanie škôl na Slovensku zmenia,“ povedal počas ENTER konferencie Ondřej Steffl, ktorý v Českej republike prevádzkuje niekoľko hybridných škôl.

Hybridné vyučovanie môže študentom aj učiteľom priniesť nové zručnosti potrebné do moderného sveta. Túto príležitosť je ale dôležité nepremeškať.

Zaujala vás táto téma? Záznam celej diskusie k tejto téme, ale aj oveľa viac, nájdete na webe enterkonferencia.sk

