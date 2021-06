Na Bratislavskom hrade už stavajú pódium na megakoncert Folklór vo fraku!

Celý program má pod palcom dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Adrian Kokoš ktorý tvrdí, že na atmosféru tohto jedinečného koncertu nikdy nezabudnete! Na unikátnom hudobnom projekte Folklór vo fraku odznejú ľudové piesne v skvelých aranžmánoch pre sólové hlasy, veľký Spevácky zbor Lúčnica a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

„V niektorých piesňach sa objavia aj prvky džezu či swingu. Samozrejme nebudú chýbať ani "klasické" ľudové piesne upravené alebo prekomponované skladateľmi ako napríklad Eugen Suchoň, Bartolomej Urbanec či Svetozár Stračina. Som presvedčený, že si tam každý nájde tu svoju obľúbenú ľudovku. Budeme hrať a spievať naprieč celým Slovenskom,“ teší sa dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Adrian Kokoš.

Svoje obľúbené piesne zaspieva Miroslav Dvorský, Filip Tůma, Katarína Knechtová, Ondrej Kandráč s kapelou a operná diva Adriana Kučerová, ktorá má k folklóru vrúcny vzťah.

„Vyrastala som pod Poľanou a tam majú všetci folklór pod kožou. Celé svoje detstvo som prežila v tomto prostredí. Moja najobľúbenejšia uspávanka je „Belíže mi belí", ktorú zaspievam aj na tomto koncerte. Práve túto pieseň si obe moje deti vypočuli odo mňa aspoň tisíckrát, bol to náš každovečerný rituál. Veľmi sa teším na živé vystúpenie a atmosféru koncertu, Bratislavského hradu a po dlhých mesiacoch aj na živé publikum," prezradila Adriana Kučerová.

Ďalej na koncerte vystúpia súrodenci Swanovci a ako hráč na sólo flautu a saxofón Adrian Harvan, svoje umenie predvedie aj legendárny spevácky zbor Lúčnica.

„Celý koncertný program hudobne "zastreší" Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v spojení so skupinou Kandráčovci pod mojim vedením. Keďže sa poznáme a nie je to naša prvá spolupráca, veľmi sa na všetkých účinkujúcich teším. Sú to absolútni profesionáli a veľmi dobrí muzikanti. Teším sa najmä na živé hranie pred publikom, ktoré je pre mňa veľmi dôležité. A nie že publikum, ale prajné publikum. Som nesmierne rád, že mám možnosť po takom dlhom náročnom období opäť vystúpiť pred ľuďmi. Dodáva mi to množstvo energie, emócie a určite aj tvorivej inšpirácie pre nás všetkých. Verím, že spoločne zažijeme príjemnú atmosféru letného koncertu, na ktorý sa nezabúda,“ neskrýva radosť dirigent Adrian Kokoš.

Nenechajte si ujsť jedinečný program Folklór vo fraku 25. júna 2021 na Západnej terase Bratislavského hradu. Galavečer bude moderovať Karin Majtánová. Motívom podujatia je oslava slovenskej ľudovej piesne. Vstupenky si môžete kúpiť na Predpredaj.sk.

