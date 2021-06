Projekt Anómia 21 pokračuje Pýchou a Lenivosťou

Bratislava, 8. jún 2021 – 7 smrteľných hriechov, 7 hier, 21 postáv. Po úspešnej premiére prvých dvoch hier - Sto bábik a Bratislava by night pokračuje projekt Anómia 21 ďalšími predstaveniami – Opatruj sa, Júlia! v réžii Kateřiny Quisovej a Lenivosť pod režisérskou taktovkou Dáši Krištofovičovej. Premiéra oboch predstavení sa uskutoční v nedeľu, 13. júna o 19.00, v CO kryte Divadla P. O. Hviezdoslava.

PÝCHA: Opatruj sa, Júlia!

Júlia žije v napohľad fungujúcom manželstve s úspešným mužom Róbertom. V luxusnom modernom byte s obrovskými oknami, ktoré sa nedajú otvárať, žijú spolu s manželovou matkou Hildou. Tá si o Júlii myslí, že sa o Róberta málo stará a mohla by mu byť lepšou ženou, keby nebola lenivá. Všetky nezhody a Róbertove žiarlivostné scény dáva za vinu Júlii. Napätie sa však začne zvyšovať, keď ich v byte uväzní lockdown. Róbert to využije ako zámienku na skutočné uväznenie Júlie. Tým sa začne manželský teror, ktorý však Hilda stále odmieta vidieť...

Hra Opatruj sa, Júlia! je podobne ako ostatné hry v rámci projektu Anómia 21, rámcovaná nielen smrteľným hriechom, ale aj spoločenským javom, ktorý rozdeľuje spoločnosť. V prípade dramatického príbehu Uršule Kovalyk ide o pýchu v spojení s domácim násilím. Prečo sa autorka rozhodla o takéto spojenie?

„Domáce násilie nie je dôsledkom pýchy, ale nerovnomerným rozdelením a zneužitím moci v rodine. Priznám sa, chvíľu mi trvalo rozhodnúť sa, na čo budem v hre klásť dôraz. V príbehu Opatruj sa, Júlia! pýcha pomáha udržať násilie, bráni vidieť ho, a tak vlastne obeti násilia ubližuje,“ vysvetľuje Uršula Kovalyk. Hra sa odohráva počas prvej vlny pandémie. „Štatistiky ukazujú, že počas pandémie stúplo počet obetí násilia. Tie nemohli opustiť domácnosti a vyhľadať pomoc,“ dodáva U. Kovalyk.

Zdroj: Ema Lančaričová, archív BKIS

Pod taktovkou mladej režisérky Kateřiny Quisovej tak ožije dramatický príbeh, v ktorom manželský pár stvárnia Juraj Bača a Annamária Janeková. Postavu matky si zahrá Milada Rajzíková. „Hra Uršule Kovalyk je kvalitný dramatický text, ktorý síce spracúva tému domáceho násilia, ale nevyberá si priamočiary spôsob vyrozprávania príbehu, naopak si vyberá formu takmer až lyrických obrazov. Týmto mi učaroval text po formálnej stránke. Obsahovo je dráma výnimočná v tom, s akým súcitom a empatiou je nazerané na každú jednu postavu. Už pri čítaní nejde o zaužívané typy ľudí ako napr. násilník, obeť, komplic, ale o živých ľudí, ktorí majú svoje silné a slabé stránky, vášne aj krivdy,“ hovorí Kateřina Quisová. Predstavenie si diváci pozrú v CO kryte DPOH. „Priestor CO krytu bol pre mňa veľkou výzvou. Osobne som rada, že tento text dostal intímnejší priestor, ktorý má zároveň urbánny ráz. Scénografky Eva Rácová a Simona Vachálková sa spolu s technikmi z DPOH snažili v zdanlivo nehostinnom priestore vytvoriť adekvátnu atmosféru, a to sa im aj podarilo,“ dodáva na záver K. Quisová. Jednu z postáv stvárni mladá herečka Annamária Janeková. Ako vníma Júliu? „Je to mladá, ambiciózna a inteligentná žena. Mala som tú česť pracovať s režisérkou Kateřinou Quisovou už na škole, rozumiem si s ňou, fascinuje ma jej režijný rukopis. Pre nás obe bolo dôležité, aby postava Júlie nebola od začiatku stvárnená ako obeť, ktorá sa ocitne v pasci,“ vysvetľuje A. Janeková.

LENIVOSŤ: Lenivosť

Druhá hra s názvom Lenivosť prenesie divákov do roku 2040, kde pedagogička Nora, žijúca s humanoidom Oskarom, zatúži spoznať opravára Jakuba, ktorý žije v rezervácii ako Homo naturalis - človek. V hlavných úlohách sa predstavia Petra Vajdová, Krištof Tobiáš a Andrej Šoltés. Futuristický príbeh Michaeli Zakuťanskej režíruje Dáša Krištofovičová. Ako sa popasovala s príbehom odohrávajúcim sa v budúcnosti? „So scénografkami sme chceli zhmotniť našu predstavu vybavenia domácnosti v roku 2040. Rozhodli sme sa do inscenácie nezaradiť žiadne rekvizity. Všetko sa deje vo virtuálnej realite, len v hlavách postáv. Takže ak napríklad postava Oskara kosí, my ako diváci reálnu kosu nevidíme, no herec - Krištof Tobiáš, musí kosiť akoby ju skutočne mal. Rovnako keď si postava Nory pripíja šampanským, šampanské nikde nie je, ale Petra Vajdová ho musí vierohodne zahrať. Toto bolo najnáročnejšie,“ priznáva režisérka. Spomínaná virtuálna realita sa odzrkadlila aj nielen v absencii rekvizít, ale aj náročných kostýmových zmien. „Pri tvorbe tejto inscenácie sme nasledovali text , ktorý už sám o sebe obsahuje komediálne prvky, to sme sa snažili zužitkovať a povymýšľať ďalšie. Všetko, čo sa deje na javisku, vidia iba herci, divák uvidí veľa pohybových prvkov, skoro až pantomímu.“

Zdroj: Ema Lančaričová, archív BKIS

Hra na jednej strane odkazuje na rovnomenný smrteľný hriech, na strane druhej poukazuje na klimatickú krízu a globálne otepľovanie. „V hre Lenivosť je klimatická zmena a potreba znižovania uhlíkovej stopy jednou z výhovoriek, prečo žije hlavná hrdinka len sama pre seba zavretá medzi 4 stenami a nemá ani vzťah, a ani deti. V skutočnosti je však hlavným dôvodom pohodlnosť a lenivosť prijať život ako výzvu,“ objasňuje Roman Olekšák, ktorý je dramaturgom oboch hier, ktoré budú mať premiéru 13. 6. o 19.00 v CO kryte v DPOH.

Predaj vstupeniek

Vstupenky je možné zakúpiť si v pondelok – piatok v čase 13.00 – 18.00 hod. alebo hodinu pred predstavením v pokladni DPOH. Rovnako však aj online na www.predpredaj.sk

Cena vstupenky jednej inscenácie zloženej z dvoch hier je 18 €, zľavnená (študenti, dôchodcovia, ZŤP) je 10 €.

V predaji sú aj balíčky zahŕňajúce všetkých sedem hier v sume 60 € (v zľavnenej sume 28 €).

Balíček 1 - https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/anomia-21-balicek-1/

Balíček 2 - https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/anomia-21-balicek-2/

Balíček 3 - https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/anomia-21-balicek-3/

Balíček 4 - https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/anomia-21-balicek-4/

Viac informácií o programe nájdete na www.dpoh.sk

- reklamná správa -