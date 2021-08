Ďalšia veľká novinka v prípade mladej bežkyne: Kariéra dostala prednosť pred tehotenstvom, zásadné rozhodnutie!

Svojím najnovším rozhodnutím tak dáva jednoznačne najavo, že sa chce naďalej venovať športu. Mladá Annamária v ňom dosahuje neskonalé úspechy. Je pritom z chudobnej moldavskej osady, kde je jednou zo siedmich detí matky Izabely. Źijú tam len v skromných podmienkach - v chatrči.

Zvolila potrat

S ďalšou životnou novinkou u Annymárie prišiel Nový čas. Len 16-ročná bežkyňa sa rozhodla totiž pre potrat. "Annnamária pôjde na potrat. Nie je to lacné a náš rozpočet to nezvládne, ale je to správne rozhodnutie. Jednak nechcem, aby si dcéra zničila život tak ako ja, keď som rodila už ­­v 17-ke, no jednak chce ďalej športovať. Beh je jej veľkým koníčkom," zverila sa denníku matka mladej Annymárie.

Tá sa rozhodla k tejto záležitosti prehovoriť tiež. Najskôr jej veľmi do reči nebolo, no neskôr sa odhodlala prehovoriť a na nasledujúce obdobie sa napriek zákroku teší. "Teším sa už do školy a na spolužiakov. Chcem ďalej behať a víťaziť. Vynasnažím sa, aby som mohla už čoskoro opäť riadne trénovať," tvrdí mladá bežkyňa.

Matka sa neubránila slzám

"Annamária má na vlastné deti ešte čas, veď 16 rokov mala len 1. augusta. Práve v športe sa jej otvárala nová cesta a budúcnosť, ale palicu nad ňou lámať nebudem a ani ju trestať. Našla si známosť, Sebastiana, ktorý má už 18 rokov, ale aj dve deti. No nežije so svojou družkou. Spoznali sa v osade, ale už nie sú spolu. Sama som si všimla, že jej rastie bruško a testy potvrdili, že je v 9. týždni tehotenstva. Rozhodnutie o potrate je ťažké, ale definitívne a podstúpi ho čím skôr. Súhlasil s tým aj Sebastian,“ dodala so slzami v očiach jej matka Izabela.