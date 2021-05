Rastlinné proteíny nielen pre vegánov

Zdroj: Unsplash

Poznáte tie neuveriteľne vtipné reči o tom, že vegán si môže objednať akurát taxík v prevažnej časti slovenských reštaurácií. Čo by ale nebol prípad nášho Zdena Cháru – aj „steak housy“ by mu zrazu vedeli pripraviť tie najlepšie vege jedlá, ak by držal ich kľučku.