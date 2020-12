Ako prežiť Vianoce s koronou? Radí psychologička

Ako prežiť Vianoce v pokoji a navyše v čase pandémie radí Mária Mihalová, psychologička z Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota.

„Túžba po dokonalosti v nás vyvoláva enormné množstvo stresu a v mnohých domácnostiach cítiť namiesto príjemnej vianočnej atmosféry len napätie a nervozitu. Taktiež, predstava preplneného nákupného centra asi v málokom vyvoláva pocit pokoja a radosti,“ hovorí psychologička.

Myslí si však, že sa preplneným obchodom, či hromadným rodinným návštevám, najmä tento rok budeme snažiť vyhnúť. A zrejme aj vďaka tomu z nás podľa nej ubudne trochu stresu.

„Pandémia nás donútila spomaliť vo viacerých smeroch nášho života. Možno pomocou toho znovu pochopíme, o čom Vianoce vlastne sú. Že je to čas oddychu, pokoja, lásky a spolupatričnosti. A snáď, keď si pri štedrovečernom stole budeme priať „na zdravie“, nebude to už viac len prázdna a zaužívaná fráza,“ podotkla Mihalová.

Vianoce nie sú súťaž o to, kto ich má krajšie

Psychologička radí, aby sme sa cez Vianoce venovali tomu, čo nás baví. Našli si čas na príjemné aktivity alebo spravili niečo, čo sme dávno odkladali.

„Skúsme zostať v prítomnosti, v okamihu „tu a teraz“ a naplno si užiť každú aktivitu, ktorú robíme. Neporovnávajme sa s ostatnými, vianočné sviatky nie sú súťaž. Nevyčítajme si, pokiaľ niečo nestihneme. A hlavne, pokúsme sa byť trochu viac tolerantní a všímaví k sebe a okoliu,“ hovorí.

Mária Mihalová vysvetľuje, že je ľahké sa sústrediť na to, čo nás aktuálne obmedzuje a čo nám chýba k nášmu štandardnému životnému štýlu. Tým sa však dostávame do bludného kruhu a naša frustrácia rastie.

„Pokúsme sa s danou situáciou zmieriť, zmeniť postoj a sústrediť sa na to, čo nás toto obdobie môže naučiť. Navyše, je stále kopec aktivít, ktoré robiť môžeme. Rozvíjajme svoju kreativitu a hľadajme iné možnosti trávenia voľného času. Možno aktuálne nemôžme ísť do kina, fitnescentra, medzi priateľov, ale stále si môžeme pozrieť film doma s deťmi a objednať si k tomu nejaké dobré jedlo. Môžeme si zahrať spoločenské hry, zacvičiť si, zavolať si s kamarátmi, ísť do prírody,“ vymenováva psychologička.

Podotýka, že generácie pred nami museli často čeliť oveľa väčším životným výzvam, napríklad vojnám či hladomorom. „Skúsme byť teda vďační za to, čo aj napriek pandémii, máme. Budeme si tak viac vážiť veci, ktoré sme doteraz považovali za samozrejmé,“ dodala Mihalová.

Celý deň sledovať správy nám k pohode nepomôže

Čo nám podľa psychologičky pomôže k psychickej vyrovnanosti? „Neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpoveď, čo robiť, aby sme sa cítili psychicky vyrovnaní. Určite nám ale nepomôže, ak budeme väčšinu dňa sledovať správy, počty nakazených a mŕtvych, alebo tráviť veľa času na sociálnych sieťach, kde je množstvo protichodných a zmätočných informácií,“ myslí si.

V súčasnosti sa do popredia podľa jej slov výrazne dostáva bio-psycho-sociálny model zdravia, ktorý zdôrazňuje holistický pohľad na človeka a hovorí o tom, že naše zdravie je ovplyvňované biologickými, psychologickými a sociálnymi faktormi.

„To znamená, že ak sa chceme cítiť dobre po psychickej stránke, je dôležité, aby sme sa starali nielen o naše duševné zdravie (psychoterapia, relaxačné cvičenia, techniky na zvládanie stresu, práca s myšlienkami, emóciami, správaním), ale aj fyzické zdravie (zdravá strava, pohyb, dostatok spánku). A zároveň mali k dispozícii aj dostatok kvalitných sociálnych vzťahov, sociálnu a emočnú oporu,“ zdôrazňuje Mihalová.

Za naším hnevom sa skrýva strach, bezmocnosť či smútok

Čo robiť, ak už sme negatívne naladení? Podľa psychologičky takmer každý je už z tejto situácie unavený a je to prirodzené.

„Súčasná realita je príliš ohrozujúca a reakcie na nárast neistoty a stresu sú rôzne. U mnohých ľudí možno pozorovať viaceré obranné mechanizmy, ktoré majú za cieľ zredukovať úzkosť a zdanlivo zvýšiť pocit kontroly nad situáciou. V súčasnosti je to najmä popieranie pandémie, jej bagatelizovanie, hľadanie vinníkov, znehodnocovanie autorít a podobne,“ vraví Mihalová s tým, že u viacerých tiež prevláda nárast hnevu.

Treba si však podľa nej uvedomiť, že hnev je veľmi často sekundárna emócia, za ktorou sa skrýva strach, bezmocnosť alebo smútok. Problém je, že ľudia často nechcú prijať tieto emócie ako svoju súčasť, popierajú ich, vytesňujú, čo má, samozrejme, negatívny dopad na ich prežívanie, a teda aj na ich okolie.

„Vypočujme si, čo nám chce naše vnútro povedať, neutekajme od toho. Je v poriadku cítiť sa bezmocný, je v poriadku prežívať smútok. Priznajme si, že máme obavy, že sa cítime bezmocní. Uľaví sa nám,“ radí psychologička.

Obrátiť sa na psychológa je úplne OK

A čo by psychologička poradila ľuďom, ktorí sa nebudú môcť počas Vianoc osobne stretnúť s najbližšími? „Z hľadiska emócií vás to určite zabolí. Na racionálnej úrovni však zrejme chápete, prečo to tak je. Že sa vlastne svojich blízkych snažíte ochrániť a že toto dočasné odlúčenie je menšia obeta ako prípadné výčitky za to, že ste sa vzájomne ohrozili,“ vraví.

Podotýka, že pandémia predsa nebude trvať navždy. „S blízkymi sa uvidíte neskôr, môžete si zavolať, či večerať spolu cez videohovor. Ak to bude možné, môžete sa prípadne nechať všetci otestovať a sviatky predsa len tráviť spolu,“ podotkla.

Náročnejšie to však majú ľudia, ktorí žijú sami, nemajú príbuzných, prípadne im niekto blízky, či už v súvislosti s pandémiou alebo nie, umrel. Niektorí zvládajú samotu dobre, iní majú tendenciu k depresívnemu prežívaniu.

„Je dôležité, aby sa ľudia nebáli požiadať o pomoc. Aj my, na psychiatrickom oddelení v rimavskosobotskej nemocnici, sa snažíme byť aktuálne viac dostupní na telefonickej linke. Pretože si uvedomujeme, že pri obmedzenej činnosti stacionárov, prišli mnohí pacienti prakticky o jediný sociálny kontakt, ktorý mali. Krízové linky fungujú aj počas Vianoc. Pokiaľ sa cítite osamelý, máte ťažkosti, s ktorými si neviete poradiť, neváhajte a obráťte sa na odborníka,“ dodáva Mihalová na záver.

