Technologické novinky z Lidla: Samoobslužné pokladnice a e-cenovky

Prvých šesť samoobslužných pokladníc sprevádzkoval Lidl v predajni v bratislavskom obchodnom centre Vivo. V najbližších týždňoch a mesiacoch pribudnú v ďalších desiatkach predajní, primárne v tých zákaznícky najvyťaženejších. „Hlavnou výhodou takýchto pokladníc je ich samoobslužnosť a vhodné sú najmä pre zákazníkov s menším nákupom. Svoj nákup si zákazník sám naskenuje veľmi rýchlo, jednoducho a pohodlne. Robíme všetko pre to, aby takýto komfort mali všetci naši zákazníci,“ povedal Pavol Černek, vedúci úseku organizácie predaja v Lidli. Nasadenie samoobslužných pokladníc je súčasťou záväzku diskontu obslúžiť zákazníkov čo najrýchlejšie. Nákup má byť totiž radosť, ale nie nutne zábava na celý deň. V tejto súvislosti vyhlásil Lidl na jeseň stop čakaniu na pokladniciach. Jednoduchosť nákupu garantuje zákazníkom aj prísľubom rýchleho nablokovania tovaru. Rýchly, ale pritom pohodlný nákup všetkého potrebného je dôležitý vždy, obzvlášť však v súčasnej pandemickej situácií.

Zdroj: Lidl

Ďalšou inováciou sú elektronické cenovky. Diskont ich postupne nasadzuje pri sortimente ovocia a zeleniny. „Boli sme jednou z prvých Lidl krajín, ktoré sa začali zaoberať nasadením tejto novinky a do konca obchodného roka budeme mať elektronické cenovky vo všetkých našich predajniach. Takéto cenovky fungujú podobne ako čítačky kníh, na báze elektronického papiera. Sú dobre čitateľné a nespotrebúvajú takmer žiadnu energiu. Zavedením elektronických cenoviek ušetríme ročne 12 ton papiera,“ vysvetlil IT riaditeľ Lidla Miroslav Jaššo. Výhodou elektronických cenoviek je ich aktualizácia v reálnom čase. Úlohou zamestnancov je spárovanie produktu s elektronickou cenovkou, zvyšok už beží automaticky. Nejde pritom o jediný ekologický počin Lidla z nedávnej doby. Na jeseň spustil diskont projekt Nenechajme to plávať, v rámci ktorého motivuje zákazníkov k zníženiu spotreby jednorazových mikroténových vreciek.

- reklamná správa -