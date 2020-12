PACI PAC pokrstili nové CD plné detských hitov!

CD “PACI PAC a kamaráti” pokrstili snehovými vločkami a následne ho uviedli do života pesničkou Levík Leo s podporou spevákov z kapely Medial Banana. Celý krst si môžete pozrieť počas magického Silvestra na www.detskyfest.sk .

Na čerstvom albume nájdu fanúšikovia 12 nových pesničiek, ktoré sú žánrovo rôznorodé a dokonca na polovicu z nich si PaciPac prizvali k spolupráci aj hostí. Najobľúbenejšia pesnička z tohoto CD je Medvedík, kde hosťuje spevák Kuly a videoklip dosiahol už viac ako 1 milión videní na youtube.

Okrem neho zahosťovali v pesničkách aj Martina Schindlerová, reggae kapela Medial Banana, detskí obľúbení interpreti Dúhalka a Sníček Hugo alebo dokonca Egova dcérka Ninka.

“Som veľmi šťastný, že sa nám podarilo album dokončiť napriek momentálne veľmi zlej situácii v kultúre. Aj toto nám môže pomôcť prežiť korona obdobie , ak nás naši fanúšikovia podporia kúpou nového CD PACI PAC. Veru nie je to teraz jednoduché a pociťujeme to každým dňom viac a viac,” reagoval Mário “Pac” Praženec na aktuálne dianie v kultúre.

Speváčka Adriana “Paci” Pešinová dodala: “Na týchto piesňach sme pracovali posledné 2 roky, hrali sa s nimi v štúdiu a pripravovali k nim videoklipy. Mnohé z nich môžu deti vidieť na našom youtube. Krst CD je také vyvrcholenie našej práce , kedy už vieme že je všetko hotovo a ešte keď nám to pokrstila Fíha s Kulym,tak to je o to krajšie.”

Nedávno dokonca osobne rozniesli Mikulášske darčeky rodinám z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do súťaže s Rajo - Slovensko. Počas 2 dní navštívili každého výhercu a najazdili tak viac ako 1500 km.

“Bola to veľmi príjemná skúsenosť ušitá na mieru dnešnej situácii. To že sme prišli každému odovzdať darček osobne , zaspievať im pesničky a porozrpávať sa s nimi, bol nielen pre výhercov ale aj pre nás veľmi silný zážitok.” Prezradil manažer Michal Turza.

Pozrite si video z rozdávania mikulášskych darčekov:

Nové CD PACI PAC A KAMARÁTI si zakúpite vo všetkých dobrých obchodoch s hudbou alebo na www.spinaker.sk aj s podpisom interpretov.

