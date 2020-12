Potešte seniorov (nielen) počas Vianoc. 4 tipy, ako im vyčariť úsmev na tvári

Zdroj: Agapé Senior Park

Sme zvyknutí každý rok dostávať, no my v Agapé Senior Parku chceme z lásky dávať tým, pre ktorých bol tento rok najnáročnejší, a to seniorom. Máme pre vás tipy, ako potešiť a vyčariť úsmev seniorom počas celého decembra, nielen na Vianoce. Spoločne s nami tak vytvoríme kúzelný čas plný zázrakov.