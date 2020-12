Pri nakrúcaní seriálu Živí a mŕtvi videli v Anglicku skutočných duchov

Pozrieť si ho môže každý, kto by chcel zažiť javy strašidelného domu, na televíznej stanici Epic Drama, od 13. decembra o 21:00.

V hlavných úlohách, náhle zrodená sexy hviezda!

Je neobvyklé, aby sa herec objavil v jedinej epizóde seriálu a diváci si ho zapamätali. Colin Morgan, ktorý je hlavnou hviezdou seriálu Živí a mŕtvi, sa stal známy vďaka svojej úlohe Merlina vo fantasy seriáli BBC. Keď sa však objavil v seriáli Koruna, zaplavili britské noviny články o tom, kto by mohol byť ten „sexi novinár“ v tomto úspešnom seriáli.

Denník The Express venoval celý článok o tomto hercovi, čo na postavu z jedinej epizódy nie je vôbec obvyklé; iní zasa hovoria, že pripomína princa od Disneyho; a Vogue dospel k tomu, že odhalil tajomstvo hercovej príťažlivosti – došiel k záveru, že vďaka jeho severoírskemu prízvuku a vyťahanej mikine si na ňom človek jednoducho musí všimnúť staromódny šarm typu Jamese Stewarta. Dobrou správou je, že tohoto atraktívneho severoírskeho herca môžeme obdivovať v novom šesťdielnom seriáli, ktorý už čoskoro začína na Epic Drama!

Zdroj: Epic Drama

Natáčanie v skutočnom strašidelnom dome

Podľa príbehu Živí a mŕtvi zdedí psychológ Nathan rodinné sídlo v úžasnom, ale izolovanom Somersetskom údolí, kam sa nasťahuje so svojou ženou, aby tu začali nový život. Namiesto vidieckej idylky im však životy, ako aj všetko čo si doposiaľ mysleli o sebe samých či o svete, narušia nevysvetliteľné udalosti. Pokiaľ ide o scénu, bolo by prirodzené, aby tvorcovia vytvorili strašidelný dom v štúdiu, ale rozhodli sa inak: namiesto toho sa herci presunuli do skutočného strašidelného domu, Horton Court, postaveného v 16. storočí.

Charlotte Spencerová, ktorá hrá hlavnú ženskú úlohu tvrdila, že niektorí ľudia už predtým videli v dome záhadnú ženu stojacu pri veľkom krbe, zatiaľ čo iní si všimli malého chlapca na streche. „Jediný problém je v tom, že tento malý chlapec sa utopil v jazere pri dome v tridsiatich rokoch,“ dodáva Colin Morgan. Niekoľkokrát v priebehu natáčania filmový štáb počul zvuk záhadných krokov, ale keď sa otočili smerom odkiaľ hluk vychádzal, nikto tam nebol. Zaznamenané boli tiež aj zvláštne tiene a v priebehu natáčania scény s vyvolávaním duchov, preleteli izbou listy papierov aj keď vôbec nemalo odkiaľ fúkať. Najdesivejšie však bolo zvonenie telefónu, znelo to, ako by niekde v dome zvonila pevná linka. Keď našli v dome starý telefón, ukázalo sa, že je už niekoľko rokov odpojený. Aj napriek tomu sa zvonenie v ten deň ozvalo dvakrát.

Ktokoľvek, kto má dosť odvahy a dom zo seriálu sa mu páči, môže si ho dokonca prenajať, pretože Horton Court bol nedávno zrenovovaný a otvorený turistom.

Medzitým vám Živí a mŕtvi, najnovší seriál od tvorcov „Života na Marse“ a „Ashes to Ashes“, odhalí, ako mladý pár dokáže čeliť všetkým spomienkam, traumám, bolesti a bohatej a tajomnej minulosti tejto nehnuteľnosti. Nový šesťdielny seriál bude mať exkluzívnu premiéru na Epic Drama, a to v nedeľu 13. decembra o 21:00, a nadchádzajúce týždne bude vysielaný každý deň v rovnakom čase.

-Reklamná správa-