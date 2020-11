Fond pre budúcnosť športu: Výhru si chce vytancovať akadémia Dansovia

Dansovia vznikla ako spoločná myšlienka s choreografom Jánom Durovčíkom, s ktorým sa Peter poznal už dlhšie, keďže spolu účinkovali v rovnakých projektoch. Podľa Modrovského slov každý tanečník prechádza nejakým prirodzeným vývojom a niektorí chcú neskôr odovzdávať svoje skúsenosti iným. Slovo dalo slovo a vznikla Dansovia. V akadémii sa venujú športovému tancovaniu detí od troch rokov.

„Fungujeme 13 rokov, čo sa o prevádzkach v našom sektore nedá povedať. Robíme rôzne kempy, sústredenia, súťaže. V tomto období sme fungovali podľa toho, ako boli zavedené jednotlivé opatrenia. V marci sme boli absolútne zavretí. Počas tohto obdobia sme len čakali a vyskúšali sme výuku formou online,“ uvádza Modrovský a dodáva, že v septembri mali prihlásených až dvesto detí, čo bolo aj napriek aktuálnej situácii veľmi úspešné. Radosť prekazila ďalšia vlna pandémie, kedy je možné trénovať len v malých skupinkách.

Zdroj: Nike

„Teraz došla špeciálna doba – doba korony, ale takisto aj doba technológii. V tomto by sme sa chceli vďaka Fondu pre budúcnosť športu od Niké posunúť aj v tanečnej škole. Ak sa nám podarí získať nejaké peniaze, tak by sme ich chceli investovať do audiovizuálnych technológii, aby sme takto deckám tréningy zatraktívnili,“ dodal tanečník.

Zaslané video Dansovie si môžete pozrieť na stránke www.nikefondsportu.sk a podporiť ho svojím hlasom, ktorý má dôležitý význam pri odmeňovaní. A ak aj vy milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť, zapojte sa aj vy do projektu. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktorá presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk. Veľa šťastia!

