Kultúra a šport na Slovensku nad priepasťou: Samé obmedzenia a zákazy – za vyše polroka žiadna pomoc!

V sektore kultúry pracuje niekoľko sto tisíc ľudí. Napriek tomu, že organizátori kultúrnych či športových podujatí splnili všetky opatrenia, ktoré sa od nich požadovali, sú stále najviac bičovaní. A to napriek tomu, že neexistujú dáta dokazujúce, koľko ľudí sa nakazilo na profesionálne usporadúvaných podujatiach. Stane sa z kultúry a športu obetný baránok? Aké budú finálne straty pre spoločnosť?

Každé nové sprísnenie opatrení sa vzťahuje jedine na kultúru a šport. Pritom treba uviesť na pravú mieru, že kultúrne i športové podujatia sa v súčasnosti ani z ďaleka neusporadúvajú v takom množstve ako minulý rok.

„V porovnaní druhého kvartálu sme medzi rokmi 2019 a 2020 zaznamenali 90% pokles počtu predaných vstupeniek,“ prezradil zástupca ticketingovej spoločnosti.

Koľko ľudí je a bude na pokraji chudoby? Technici, zvukári, osvetlovači, ale aj napr. šepkári v divadle, kostyméri, ticketingové spoločnosti atď.

Profesionálne organizované podujatia musia spĺňať desiatky prísnych bezpečnostných opatrení a ľudí rozsádzať čo najďalej od seba. Napriek tomu, že organizátori splnili všetky požiadavky, stále sú to len oni, koho štát bičuje a vyhráža sa zrušením. Navyše, stále nemáme k dispozícii dáta, ktoré by hovorili o počte nakazených priamo na podujatí. Od čoho sa teda odvíjajú kroky vlády smerom k obmedzeniu kultúry?

„Všetky opatrenia, od vetrania, pravidelnej dezinfekcie priestorov, povinnosti nosenia rúšok, dvojmetrových odstupov atď., sa na podujatiach dodržiavajú, ale napriek tomu sú organizátori neustále bičovaní. K dispozícii nie sú žiadne dáta, ktoré by dokumentovali šírenie vírusu na podujatiach,“ vyjadril znepokojenie aj CEO Predpredaj.sk, Marek Jusko.

Za divadlo sa vyjadril výkonný riaditeľ Štúdia L+S, PhDr. Pavol Danišovič:

„V Štúdiu L+S dodržiavame všetky opatrenia a nemáme vedomosť, že by u nás došlo k nejakému problému, mimochodom, neviem o žiadnom divadle, že by bolo zdrojom nákazy. Štúdio L+S je spoločnosť s ručením obmedzeným, teda súkromná firma. Existujeme takto od rok 1991 a vždy sme si vedeli poradiť. Situácia, v ktorej sme od marca, však presahuje všetky naše možnosti. Ak máme prežiť, potrebujeme rýchlu a razantnú pomoc. V tomto prípade je podpora od štátu naozaj nevyhnutná.“

Nejde teda o oblasť, ktorá by neuspôsobila svoje fungovanie súčasnej situácii.

Ostáva nám teda pýtať sa, či by sa dali pripraviť iné opatrenia než úplný, či pre mnohých likvidačný, zákaz alebo neprimerané sprísnenie opatrení.

Vyjadrenie za šport poskytol prezident SBA (Slovenskej basketbalovej asociácie), Miloš Drgoň:

„Na basketbale dodržiavajú zatiaľ kluby manuál SBA, ktorý sme poslali už 31.8.2020 na schválenie na MSVVaS SR aj na ÚVZ SR. Zatiaľ sme bez odpovede. Snažili sme sa ho napísať tak, aby sme dodržali všetky platné nariadenia štátnych orgánov proti šíreniu korona vírusu a aby sme súčasne nezabili basketbal. Mysleli sme, že sprísnene opatrenia z dneska do manuálu zapracujeme. No dnešné rozhodnutie krízového štábu o sprísnení opatrení sa do manuálu zapracovať nedá. Šport sa zastavil...“

Čo by im pomohlo? „Na stretnutí športových zväzov s hlavným hygienikom, so splnomocnencom vlády pre šport a so štátnym tajomníkom MSVVaS pre šport sme prezentovali náš odhad na minimálnu pomoc pre basketbalové kluby najvyšších súťaží pre sezónu 20/21, ak sa nebude môcť hrať aspoň s 50% divákov: 100 tisíc pre družstvo SBL a 50 tisíc pre družstvo EXZ.“

Zdroj: pixabay.com

Stane sa z kultúry a športu stal obetný baránok?

Za organizátora podujatí sa vyjadril Dodo z kapely INEKAFE: „Pôsobím v skupine Inekafe a na rok 2020 sme mali naplánovaných a dohodnutých vyše 80 koncertov. Samozrejme, všetko sa muselo zrušiť a nanovo sa nám podarilo zahrať 14 akcií, na ktorých sa dodržiavali všetky nariadené opatrenia. Aj keď v mnohých situáciách to ľuďom nebolo príliš pohodlné, tak v drvivej väčšine boli disciplinovaní a rešpektovali nariadenia. Počítame s tým, že ako skupina si živé koncerty nezahráme minimálne do jari 21“.

Hudobník sa živí aj ako usporiadateľ napr. Lábskeho Majálesu, budúcnosť podujatia vidí však veľmi hmlisto: ,,Žiaľ, "náš" sektor to schytal naozaj poriadne. Popri hraní v kapele som aj organizátorom rôznych kultúrnych akcií a môžem povedať, že tu naozaj zvažujem či vôbec budem pokračovať. Nedá sa fungovať v takejto neistote. Pokiaľ štát nezasiahne, tak to už dlho neutiahneme zo svojho. Ako kapela máme tiež obavy o kluby, o miesta kde sa kultúra odohráva. Pomoc je naozaj extrémne potrebná pre všetkých, ktorí boli touto pandémiou postihnutí aby to kultúra prežila,“ dodal známy bubeník.

Aká bude budúcnosť tohto segmentu, ak nepríde tak dlho sľubovaná pomoc od štátu? Tisíce ľudí je od marca bez príjmu, riešenie nie je zamestnať 200 tisíc ľudí v obchodoch na dokladanie tovaru. Keď pandémia prehrmí, kto bude robiť kultúru? Budú vôbec nejaké kluby otvorené? Naozaj hrozí, že sa zobudíme do rána, kde nebude žiadne divadlo, opera, koncerty, výstavy...

