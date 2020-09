Robert De Niro prichádza do kín v novej skvelej komédii pre celú rodinu s hviezdnymi hereckými kolegami

Hoci sú rodinné komédie v posledných rokoch tak trochu na ústupe a vytláčajú ich najmä animované filmy či marvelovky, divácky dopyt po nich rastie. Dieru na trhu sa rozhodla zaplátať producentská rodina Peartovcov, ktorá na veľké plátna prináša film Ako dostať deda z domu, natočený podľa knižného bestselleru amerického spisovateľa Roberta Kimmela Smitha.

Iniciátorom nakrúcania bol prekvapivo len 11-ročný Tre Peart, ktorý si knihu prečítal v rámci povinnej literatúry v škole. Tak sa mu zapáčila, že prišiel za svojimi rodičmi – filmovými producentmi Rosou a Marvinom Peartovcami – s nápadom sfilmovať ju. Rodičov táto myšlienka nadchla a z malého chlapca sa napokon stal najmladší výkonný producent na svete. Aktívne sa podieľal aj na scenári a obsadenie Roberta De Nira do hlavnej úlohy bol jeho nápad.

Na režisérsku stoličku posadila producentská rodinka skutočného experta v žánri rodinných filmov – Tima Hilla, ktorý má za sebou megaúspešné projekty ako Alvin a Chipmunkovia, Garfield 2 či Spongebob vo filme: Hubka na úteku.

Dej bláznivej komédie Ako dostať deda z domu sleduje vojnu o detskú izbu medzi vnukom a jeho starým otcom. 11-ročný Peter (Oakes Fegley) je nadšený, keď sa dozvie, že dedko Ed (Robert De Niro) bude bývať s ním a jeho rodinou v jednom dome. Ale len do chvíle, kým sa Ed nepresťahuje do jeho detskej izby. Peter sa svojho kráľovstva nemieni len tak ľahko vzdať a s pomocou kamarátov vymýšľa najrôznejšie spôsoby, ako starkého vyštvať z domu.

Väčšina starých otcov by sa po toľkých kanadských žartíkoch radšej pobrala do domova dôchodcov, ale tento dedo je tvrdší, ako vyzerá. Rozhodne sa nevzdá, prijme vojnový stav ako výzvu a pustí sa do boja. Akciu strieda protiakcia, po každom zákernom útoku prichádza ešte zákernejšia odpoveď. Boje sa stupňujú, no víťaz môže byť len jeden. Vojna sa rozhodne na veľkej trampolíne, kam si Peter privedie posily zo školy a dedo posily narodené pred mnohými rokmi…

Boje o osud sveta, vesmíru alebo ďalekých galaxií, súboje gladiátorov, terminátorov či titanov, to všetko je nič v porovnaní s tým, keď je v hre vaša detská izba a proti vám stojí nepriateľ s tvárou Roberta De Nira. Ako svokor robil peklo zo života Benovi Stillerovi v kultovej trilógii Foter je lotor, ako dedo je to ešte drsnejší protivník.

Vezmite na filmovú novinku Ako dostať deda z domu svoje ratolesti, rodičov, babky aj dedkov. Táto komédia sľubuje neobmedzenú zábavu pre všetky generácie. V slovenských kinách si ju môžete vychutnať od 17. septembra 2020 s českým dabingom.

