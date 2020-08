Nebojte sa jedla z pumpy. Na toto si však dajte pozor

Chystáte sa na dovolenku a je pred vami dlhá cesta autom. Za volantom strávite niekoľko hodín, ak smerujete do vychytenej turistickej destinácie, možno na vás počas dopravnej špičky čaká aj postávanie v kolónach. Na dlhej ceste za oddychom sa už nemusíme spoliehať iba na domáce fašírky či nevyvážené jedlo z púmp. Na rozdiel od temnej minulosti, keď ste mohli hlad utíšiť akurát tak čokoládovou tyčinkou, čipsami alebo odstátym sendvičom, dnes už čerpacie stanice ponúkajú aj možnosť najesť sa čerstvo i zdravo.

V lete sa mnoho ľudí presúva na dovolenky či výlety autom. Často ide o niekoľkohodinové cesty. Aký stravovací režim im odporúčate v takýchto prípadoch?

„Aj počas cesty na dovolenku netreba zabúdať na zásadu zdravého stravovania. V princípe majú dovolenkári dve možnosti. Buď si jedlo pripravia doma alebo sa zastavia na čerpacej stanici. Je však len na nich, či budú jesť vyváženú stravu alebo takzvané prázdne kalórie.“

Vodiči najčastejšie na čerpacích staniciach siahnu po bagetách? Je to podľa vás v poriadku z hľadiska zdravej výživy?

„Aj bageta môže poskytnúť zdravú alternatívu.“

Podľa čoho by si mali vyberať bagetu? Najmä, ak majú možnosť čerstvo pripravenej bagety ako je tomu na pumpách OMV?

„Podstatný je obsah bagety. Mala by obsahovať bohatú nádielku čerstvej zeleniny. A vždy je lepšou alternatívou chudé hydinové mäso alebo ryba oproti saláme, slanine a majonéze. Vzájomné pomery jednotlivých častí bagety môžu byť rôzne podľa toho, či sa jedná o bagetu pre štíhleho a fyzicky aktívneho človeka alebo o obézneho jedinca. Fyzicky aktívny môže mať aj väčšiu porciu mäsa a škrobovej prílohy, naopak obézny by mal okrem primerane menšej porcie mäsa a škrobovej prílohy predovšetkým dbať na bohatú nádielku zeleniny."

Ak mám na výber čerstvo pripravovanú bagetu alebo bagetu balenú z chladiaceho pultu, po ktorej by som mal siahnuť?

„Okrem nepochybných gastronomických výhod v podobe väčšej chutnosti pri použití čerstvého chrumkavého pečiva, syra alebo šunky je prednosťou čerstvo pripravenej bagety oproti balenej bagete z chladiaceho pultu aj možnosť pridať podstatne väčšie množstvo pestrej čerstvej zeleniny. Chrumkavá surová zelenina v čerstvej bagete je svieža na vzhľad, vôňu aj na chuť – čo možno len sotva dosiahnuť v chladenom dlhšie skladovanom výrobku."

Na niektorých pumpách OMV, napríklad v Zamarovciach, Zelenči či pri Hybe sú aj reštaurácie, kde sa ponúkajú čerstvo pripravované teplé jedlá.

„Nevyhnutnou podmienkou zdravého stravovania nie je teplé jedlo, je to len dlhodobo dodržiavaná tradícia v mnohých krajinách vrátane Slovenska. Napriek tomu proti dobrému teplému obedu nemožno nič namietať. Dôležité skôr je, aby prestávka na väčšie jedlo pri cestovaní pripadla približne na rovnaký čas, v akom zvykneme obedovať aj mimo cestovania. A úplne ideálne je, ak to vyjde približne na polovicu cesty.“

Čo si myslíte o pojedaní sladkostí počas dlhších ciest autom, ktorými nahrádzame normálne jedlo? Je vhodnejšie, ak chuť na sladké zaženieme napríklad VIVA ovocnými tyčinkami bez pridaného cukru a umelých prísad?

„Aj počas cesty autom, podobne ako v bežnom živote, sa treba vyhýbať v čo najväčšej miere potravinám, ktoré sa radia medzi tzv. prázdne kalórie. Obsahujú veľa tukov a cukrov a na druhej strane veľmi málo bielkovín, vlákniny, vitamínov, minerálnych látok a ďalších dôležitých biologicky aktívnych látok. Patria sem hlavne múčniky ako croissanty plnené čokoládou alebo orieškovou náplňou, a bežné sladkosti akými sú napolitánky alebo sušienky. Ak chceme počas šoférovania zdravšiu alternatívu maškrty, na čerpacích staniciach môžeme radšej siahnuť po ovocných tyčinkách bez pridaného cukru.“

K zdravej strave patrí aj pitný režim. Ako vplýva nedostatok tekutín na kondíciu vodičov?

„Pitný režim je počas cesty, najmä pre vodiča, veľmi dôležitý. Mierna dehydratácia, čiže strata 1 – 2 percent telesnej váhy môže mať negatívny vplyv na schopnosť sústrediť sa. Pre vodičov motorových vozidiel môže znížená hydratácia a nízky krvný tlak prispieť k zníženej koncentrácii na cestnú premávku, čo zvyšuje riziko spôsobenia dopravných nehôd."

Pri ceste na dovolenku mnohí nahrádzajú čistú vodu za sýtené a sladené nápoje.

„Pre vodičov motorových vozidiel najmä pri dlhších cestách sú vhodné aj kolové nápoje s obsahom kofeínu a bez cukru. Kofeín zvyšuje pozornosť a sústredenosť vodičov na riadenie motorového vozidla a na cestnú premávku. Lepšou voľbou sú „light“ nápoje, ktoré neobsahujú cukor. V každom prípade je lepšie, keď vodič prijíma počas prestávok dostatok tekutín, aby sa mohol plne sústrediť na šoférovanie. Avšak aj ovocie a zelenina obsahujú veľa vody, takže by mali byť bežnou súčasťou občerstvenia posádky vozidla.“

Na čerpacích staniciach OMV možno teraz v ponuke nájsť i VIVA vitamínové vody s nízkym obsahom kalórií. Aký máte na ne názor?

„Vzhľadom na epidemický rozmach obezity v ekonomicky vyspelých krajinách, sa odporúča v rámci pitného režimu konzumovať predovšetkým nekalorické tekutiny. Vody, obohatené o vybrané vitamíny sú takzvané fortifikované potraviny. Doplnkové zdroje niektorých vitamínov a minerálnych látok v nekalorických nápojoch možno odporúčať.“

Vodiči si na pumpách OMV doprajú aj kvalitnú kávu. Pri dlhšej ceste to môže byť aj niekoľko šálok. Aká je odporúčaná denná spotreba kávy?

„Káva je vhodným zdrojom kofeínu. Jeho tolerancia je u rôznych ľudí individuálna. Existujú aj ľudia, ktorí pomalšie metabolizujú kofeín a tí bývajú citlivejší na jeho dávky. Takisto ľudia, ktorí kávu ani iné nápoje s obsahom kofeínu nepijú, tolerujú spravidla len menšie dávky kávy a kofeínu. Väčšina dospelých ľudí však dobre toleruje denné dávky kofeínu do 400 mg. Pri priemernej dávke 80 mg v 1 šálke kávy, je to 5 bežných šálok kávy denne. Keďže kofeín a kofeínová káva majú močopudné účinky, odporúča sa spolu s kávou vypiť aj väčší pohár vody. Bežne by sa v kaviarňach mal podávať väčší pohár vody, než je obvyklé. Jedno deci je málo.“

Problémom je aj to, že sa počas dlhej cesty na dovolenku hýbeme minimálne. Viaceré čerpacie stanice OMV však už ponúkajú možnosť natiahnuť sa po dlhej ceste, prípadne si aj zacvičiť...

„Vodiči motorových vozidiel aj ostatní cestujúci by si určite mali dopriať časté prestávky, počas ktorých by nemali iba sedieť a jesť. Naopak, mali by si zacvičiť a vykonávať primerané a v daných situáciách dostupné pohybové aktivity.“

