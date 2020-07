V magický utorok na teba čaká turnaj plný sedmičiek!

Dnešok je magickým dňom. Je to siedmy deň v mesiaci, ktorý je siedmym v roku. Pre mnohých je číslo sedem šťastným číslom. A šťastie môže priniesť aj tebe. Vo Svete Hier od Niké na teba čaká Magický turnaj plný sedmičiek. Zapoj sa. Možno magický deň prinesie magické okamihy aj tebe!

Mnohí ľudia vyhľadávajú v kalendári zhodu v číslach. Veria, že im v daný deň bude naklonené šťastie. Plánujú si v tieto dni svadby, zapájajú sa do rôznych hier dúfajúc že im prinesú finančné úlovky. No dnešok je v niečom ešte výnimočnejší. V kalendári je 7.7., čiže dve sedmičky, čiže zdupľované číslo, ktoré je pre mnohých šťastným. Sedem je dní v týždni, sedem je trpaslíkov, ale sedmička zohráva veľkú rolu aj v Magickom turnaji vo Svete Hier od Niké!

Zdroj: Nike

V hre je totiž až 2677 €, pričom víťaz berie rovných 777 €. Vyhrať môže každý. Podmienkou je zapojiť sa vo vybraných hrách do turnajov. Ak ti bude priať šťastie a dnes je to predpoklad, že ti hviezdy naklonené budú, keďže je 7.7., vyhrať môžeš jednu zo 77 cien. Výhry z turnajov sú okamžite tvoje a hlavne bez ďalších podmienok. Prinesú práve tebe magické sedmičky krásnu výhru vo Svete Hier? Vyskúšaj to!

Tak neváhaj, zapoj sa do Magického turnaja a vyhraj niektorú z cien. No predovšetkým si uži zábavu v našom Svete Hier. Nikam za ňou chodiť nemusíš. Stačí ti k tomu len tvoj mobil či počítač.

Zaži v magický deň 7.7. kopec zábavy a možno aj magické výhry!

- reklamná správa -