Pomarančová šťava s burizónmi aj slanina v mlieku – ako sa zmenil pohľad na stravu dojčiat?

Len si predstavte, aký ohlas by asi dnes vyvolala informácia od pediatra, že svojmu dieťaťu môžete od 4. týždňa podávať šťavu z jedného pomaranča a v nej namočené burizóny! Alebo zasýtiť nočný hlad mesačného dojčaťa vývarom podávaným z fľašky. Áno, aj takéto rady si pred takmer 50 rokmi vypočuli mamičky od odborníkov – lekárov.

Ak by sme sa do minulosti pozreli ešte hlbšie, našli by sme aj také bizarnosti, ako slaninku naškrabkanú nožom, ktorú mali mamičky dávať do riedeného kravského mlieka, aby bolo o niečo výživnejšie. Toto odporúčanie dávali rodičom lekári v neľahkých vojnových časoch.

Nepodceňujte prvých tisíc dní

Pravdou je, že ženy v minulosti nemali ani zďaleka také možnosti a tiež také informácie ako dnešné mamičky. V mnohých rodinách sa dlho tradovalo, že s príkrmami treba začať už od tretieho mesiaca a polročnému dieťaťu môžete pokojne pripraviť na obed kapustnicu s klobásou alebo rozmixovanú sviečkovú. Ročnému dieťaťu by údenú klobásku do ruky dali bez výčitiek mnohé babičky aj dnes.

Názory odborníkov na stavovanie najmenších detí a zavádzanie príkrmov do jedálnička dojčaťa však prechádzajú v posledných rokoch významnými zmenami. Najnovšie výskumy ukázali, že pre vývoj dieťaťa a mikrobioálnej flóry je rozhodujúcich prvých tisíc dní života dieťaťa. Počas nich by malo prijímať pestrú a vyváženú stravu.

Strava ako mocný pilier

Prvých tisíc dní totiž možno do značnej miery naprogramovať zdravie dieťaťa a ovplyvniť tým aj výskyt civilizačných chorôb. Dôležitosť optimálnej výživy v útlom detstve vyzdvihuje aj MUDr. Jana Čurillová, primárka detského oddelenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

„Okrem genetiky je to druhý mocný pilier, na ktorom môže vyrásť zdravé a šťastné dieťa, a nakoniec aj dospelý človek. V čase keď si môžeme vyberať v nadbytku ponúkané jedlo v obchodoch a reštauráciách je dôležité vedieť vybrať dobre. Teda zdravo,“ prízvukuje lekárka so špecializáciou pediatria, pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa.

Od mám pre mamy

Európska spoločnosť pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy odporúča zavádzať prvé príkrmy medzi 17. a 26. týždňom. A rozhodne v odlišnej podobne, ako vo vyššie spomínaných príkladoch spred desiatok rokov. Ako správne začať? Čomu sa vyhnúť? Ako zavádzať jednotlivé potraviny do jedálnička detí podľa súčasných vedeckých poznatkov? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky prináša kniha Mama, mňam, za ktorou stoja foodblogerka Jana Malaga, profesijne špecialistka na obsahový marketing a influencer marketing a odborná garantka a mentorka knihy Silvia Horecká.

Mama, mňam sú teda nielen tie najkrajšie slová, ktoré môže mama – kuchárka od svojich detí dostať, ale aj praktický manuál pre mamy od iných mám – blogeriek a influenceriek.

Pod rukami odborníka

101 jednoduchým a praktickým receptom od ukončeného 4. mesiaca predchádza odborná pasáž, v ktorej sa Silvia Horecká venuje stravovaniu bábätiek.

„V knihe nenájdete snáď ani jednu potravinu či ingredienciu, ktorej účinky na organizmus by som nepreverila a nezvážila jej použitie v receptoch. Dúfam, že kniha s tak dôležitým poslaním, akým je výber a spracovanie kvalitných surovín pre najmenšie deti, nesklame. Recepty z našej detskej kuchárky isto budú chutiť a pomôžu vášmu dieťatku bezpečne a v zdraví vyrásť.“

