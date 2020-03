Kuriérske spoločnosti hlásia nárast objednávok na hranicu prepravných kapacít

Bezpečnostné opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu spôsobujú v posledných dňoch extrémny nárast objednávok z internetových obchodov. Podľa DPD sa kuriérske spoločnosti dostávajú na hranicu prepravných kapacít. V najbližších dňoch by zákazníci internetových obchodov mali počítať aj s tým, že sa doručovanie zásielok spomalí.

Hrozba šírenia vírusu COVID-19 má za následok zmenu nákupného správania ľudí. „Je pochopiteľné, že mnohí ľudia presúvajú svoje nákupy na internet. V posledných dňoch sa však nárast objednávok priblížil na hranicu kapacít kuriérskych spoločností,“ hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku. V najbližších dňoch by preto zákazníci mali počítať s tým, že sa doručovanie zásielok spomalí. „Aj pri internetových nákupoch by v súčasnosti ľudia mali zvážiť nákupy, ktoré nie sú nevyhnutné,“ hovorí Pavuk. Treba počítať s tým, že zvýšiť kapacitu prepravy v súčasnej situácii nie je možné a v prípade nutnosti karantény medzi kuriérmi, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s množstvom ľudí, by kapacita každej kuriérskej spoločnosti klesla.

Spoločnosť DPD zaviedla opatrenia zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy vírusom COVID-19. Zastavené je odosielanie balíkov do odberných miest Pickup. DPD preberá zásielky na odoslanie iba s vopred vyplneným prepravným štítkom a vstup do priestorov DPD je povolený len s rúškom, respirátorom alebo inou funkčnou ochranou tváre. „Snažíme sa znižovať nutnosť kontaktu na minimálnu možnú mieru. Chcel by som požiadať zákazníkov, aby pri prevzatí zásielky od kuriéra mali vždy ochranné rúško, respirátor alebo inú funkčnú ochranu tváre. Kuriér je v celodennom kontakte s ľuďmi a tiež potrebuje byť chránený. Iba tak dokážeme spoločne zabrániť šíreniu choroby,“ vysvetľuje Pavuk. V súčasnosti nie je možné platiť za tovar na dobierku v hotovosti, ale iba platobnou kartou.

Obmedzenia na hraniciach začínajú ovplyvňovať aj doručovanie do a zo zahraničia. Uzavretie hraníc spôsobí výrazné spomalenie medzinárodnej dopravy. Odosielatelia by s tým mali počítať a DPD odporúča zvážiť urgentnosť zásielky pred jej odoslaním. „Odporúčame zákazníkom, aby zásielky, ktoré nie sú urgentné aktuálne na prepravu neodovzdávali. Špecifická situácia je vo viacerých krajinách v zahraničí, ale už aj u nás na Slovensku. Zákazník by si mal preveriť, či neodosiela balíky do inštitúcií a obchodov, ktoré sú na základe rozhodnutia vlády uzavreté. Balík smerovaný na takúto adresu nebude možné doručiť a bude vrátený späť,“ vysvetľuje Pavuk.

