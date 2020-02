Nový cirkus Younák opäť poteší slovenské publikum

Junácka pasovačka a pohybové divadlo s prvkami commedie dell´arte. Nebude chýbať živá ženská kapela a príbeh voľne inšpirovaný obdobím 300 ročnej legendy o slávnom zbojníkovi a jeho družine. Kreatívne spojenie nového a starého slovenského sveta.

Zdroj: Cirkus Younák

Folklór tak trochu hore nohami a cirkus úplne inak. Predstavenie získalo Cenu Objav roka 2018 na Európskom festivale humore a satiry Kremnické gagy. Cieľom našej show však nie je podať svedectvo o Jánošíkovom živote, ale sprostredkovať divákom emócie, ktoré sa s ním spájajú.

Zdroj: Cirkus Younák

A keďže neodmysliteľnou súčasťou cirkusu je interakcia s obecenstvom, ľudia budú môcť na vlastnej koži pocítiť aj to, aké je to byť ozbíjaný respektíve obdarovaný. Nový cirkus Younák môžete zažiť od 20. do 24. marca v Bojniciach, Bratislave a Piešťanoch. Vstupenky a všetky informácie na www.younak.sk

