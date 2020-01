Ako osloviť ženu, ktorú nechcete len do postele?

Titulok možno naznačuje, že rozhovor bude o hľadaní partnera na celý život, ale nie je to celkom tak. Aj keď si dvaja „kliknú“, sami nevedia, či z toho bude jeden drink, pár spoločných nocí alebo skutočný vzťah. Miro už štvrtý rok pracuje ako „socializačný katalyzátor“ pre TešíMa – singles parties. Sú to večierky, ktoré vytvárajú priestor pre single ľudí, aby sa spoznali a zabavili. Psychológia zoznamovania je jeho koníčkom a vypozoroval pár zaujímavostí, ktoré môžeme nazvať akýmsi „návodom“, ako osloviť niekoho, kto sa nám páči a zvýšiť šance, že z toho bude rande.

Socializačný katalyzátor Miro Zdroj: Miro, TešíMa

Hovorí sa, že byť single je fenomén. Vidíš aj ty okolo seba veľa single ľudí?

Áno, veľa ľudí okolo mňa je single. Vidím však dve úrovne tohto „fenoménu“. Jedna vec je, že sa ťažko zoznamujeme a druhá, že keď už sme vo vzťahu, ten dlho nevydrží.

Čím to je? Začni vzťahmi.

Myslím si, že ľudia nie sú zvyknutí riešiť problémy spôsobom, ako to bolo v minulosti. Netvrdím, že majú spolu zostať za každú cenu, ale veľakrát sa namiesto toho, aby sa problém aspoň pokúsili riešiť, rozídu. Myslím si, že práve tu môžeme sčasti viniť digitálnu dobu, komunikácia je stručná, jednoduchá, máme priveľa vnemov a menej sa rozprávame.

A zoznamovanie?

Životný štýl, ktorý je veľmi rýchly a dáva malý priestor, aby ľudia vyšli zo zabehaných koľají. Stále vidia tie isté tváre, práca sa prelína so súkromím. Majú toho tak veľa, že jednoducho nemajú chuť skúsiť niečo nové, kde akurát môžu stretnúť nových ľudí.

TešíMa je teda dobrý spôsob na zoznámenie, nie?

Určite je to skvelá príležitosť, ako spoznať single ľudí bez toho, aby ste absolvovali klasické zoznamky. Koncept je veľmi hravý, vlastne je to párty, kde sú single ľudi a už je na nich, či sa budú aktívne zoznamovať, čakať, či ich niekto osloví, alebo sa prídu len baviť.

Bol si na niektorej TešíMa párty single?

Áno, bol som.

A zoznamoval si sa, alebo si bral párty len profesionálne?

Zoznamoval som sa, aj som sa zoznámil. Svoju úlohu „socializačného katalyzátora“ som si svedomite plnil, ale samozrejme, že keď ma nejaká dáma zaujala, oslovil som ju.

A ako to dopadlo?

V jednom prípade dobre a nejaký čas sme sa stretávali. Vzťah z toho nakoniec nebol, ale veľmi príjemné randenie a spoznávanie.

Povedz viac o tvojej úlohe na TešíMa. Čo je to „socializačný katalyzátor“?

Touto rolou sme poverení viacerí, vrátane niektorých organizátorov. Keďže na večierky chodí veľa ľudí bez partnera, prihovoríme sa im, dáme si s nimi prvý drink a ak majú záujem, pomôžeme im osloviť niekoho konkrétneho. V skratke, pomôžeme im dostať sa z kúta do víru zábavy.

Takže keď nejaký muž ukáže prstom na dievča pri bare, ty ho za ňou vezmeš?

A prečo nie? Veď zoznamovanie je zábava, nesmieme sa brať tak vážne. Rád im pomôžem s prvým oslovením sa a potom je to už na nich.

Zdroj: Gaspo photography

Ako by mal muž osloviť na takejto párty ženu? Je nejaký univerzálny návod?

Samozrejme, že nie. :D Začal by som napríklad otázkou, či je na TešíMa prvýkrát. Či sa jej tam páči, či prišla sama a odkiaľ sa o párty dozvedela. Ako zámienku na oslovenie môže využiť aj hry, ktoré na TešíMa hrávame. Napríklad veľmi obľúbená je „kartičková“ hra. Každý si vylosuje známu osobnosť a hľadá k nej pár. Je to vlastne zámienka osloviť kohokoľvek, kto sa vám páči.

Ako muž spozná, že žena má záujem v rozhovore pokračovať?

Podľa jej odpovedí by mal muž vycítiť, či sa môže posunúť na ďalšiu úroveň a pýtať sa viac na ňu samotnú. Očný kontakt veľa napovie. Ak žena odpovedá jednoslovne a lietajú jej oči po priestore, asi by som to nesilil. Naopak, ak sa usmieva a pozerá priamo na muža, je to dobrý signál, že chce pokračovať. Absolútny zlom nastáva, keď sa začne sama vypytovať.

Povedzme, že rozhovor je obojstranne príjemný. Kam ho posunúť?

Tu je podľa mňa škoda, že veľa mužov netancuje. Práve pri tanci totiž pár veľakrát vycíti, či to medzi nimi iskrí. Môžu pokračovať v spoločnej zábave na párty, alebo sa rozlúčiť a vymeniť si čísla.

Zdroj: Gaspo photography

Ak to skončí výmenou čísiel a párty pokračuje, tak muž by asi pred očami tejto dámy nemal baliť ostatné, však?

Toto je veľmi dobrá otázka! Asi nemal. Ale je to zoznamovacia párty a predpokladá sa, že každý si môže vymeniť kontakty s viacerými ľuďmi, čo je absolútne v poriadku. Ja si myslím, že záleží na situácii. Ak by ma nejaká dáma veľmi zaujala, asi by som neriskoval a ďalšie čísla už nezbieral.

Ako zaujať na takejto párty a zvýšiť šance, že sa zoznámim?

Veľmi dôležitý je vzhľad. Ak je témou čierna, treba prísť v čiernej a nesnažiť sa nasilu odlíšiť. To, že sa pekne upravíte, vysiela signál, že si vážite seba aj ľudí v okolí.

Aká je najväčšia chyba u mužov, ktorí sa chcú zoznámiť?

Málo sebavedomia a strach z odmietnutia. Spoznávanie aj randenie treba brať ako príjemnú hru, buďme autentickí a ak sa nám žena páči, dajme to najavo. Ak sa jej nepáčime my, nič sa predsa nedeje. Práve naopak, čím viac odmietnutí muž zažije, tým lepšie zvládne ďalšie a možno sa vyvaruje chybám, ktoré k nim viedli.

Aký máš názor na emancipované ženy, ktoré balia mužov?

Prečo nie. Mne síce lepšie sedí, ak dáma využije ženské zbrane a pritiahne na seba pozornosť muža oproti tomu, aby k nemu podišla, ale aj odvaha je sexy a ak sa na to žena cíti, kľudne môže niekoho osloviť, dnes to nie je nič nezvyčajné.

Ak tento rozhovor čítajú aj ženy, čo by si im odkázal?

Nech nechodia v tlupách. Nehovorím, že si má single žena večer sama sadnúť k baru a čakať, ale nech sa s kamoškami trochu rozptýlia do priestoru. Aj pre sebavedomého muža je odstrašujúce, ak má dáma, ktorá ho zaujme, okolo seba 6 kamošiek, ktoré sú pripravené ho zhodnotiť od hlavy po päty.

Zdroj: Gaspo photography

A na čo si dať pozor, aby rozlíšili muža, ktorý má seriózny záujem od „lovcov“?

To sa, žiaľ, nedá. Samozrejme, ak muž tlačí na pílu s dotykmi a lepkavými pozvaniami, tak je pravdepodobné, že mu ide len o to, aby dostal ženu do postele. Ale nemusí to tak byť, možno je len nervózny a nevie, ako zaujať. Ženy by mali k prvému kontaktu pristupovať s otvorenou mysľou a dať mužovi šancu, ak je im aspoň trošku sympatický. Je dôležité sa lepšie spoznať, kým sa rozhodnú vzťah posunúť alebo zatratiť.

Univerzálna rada, ako si nájsť partnera?

Neberte sa vážne. Randenie je zábavná a vzrušujúca hra, ktorá môže skončiť priateľstvom, vzťahom, alebo aj ničím. Nemajte očakávania a užívajte si samotné spoznávanie.

