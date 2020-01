Jedlo je láska, cestovanie je vášeň. Obľúbené veľtrhy v Inchebe budú zážitkom pre vaše zmysly

Gastronomický aj cestovateľský pôžitok si môžete už onedlho vychutnať aj na obľúbených medzinárodných veľtrhoch ITF SLOVAKIATOUR a DANUBIUS GASTRO v Inchebe. Od 23. do 26. januára tu môžete nájsť potraviny, víno a kávu z celého sveta, ochutnať špeciality domácej i zahraničnej kuchyne, spoznať tipy a triky profesionálnych kuchárov zo Slovenska, Česka, Írska, Talianska a inšpirovať sa najnovšími gastronomickými trendmi. Veľtrh cestovania zasa predstaví krásy a zaujímavosti desiatok krajín, regiónov, miest a obcí, ktoré stojí za to navštíviť.

Všetko o káve

Na veľtrhu Danubius Gastro si môžete pozrieť súťaž v príprave obľúbených kávových nápojov, ale aj miešaných drinkov či alternatívnych príprav kávy SLOVAK BARISTA CUP. Aká je správna príprava espressa, ako by malo vyzerať správne cappuccino či aké recepty sa používajú na rôzne alternatívne prípravy kávy ako Chemex, Aeropress, Džezva či V60 – to si môžete prísť pozrieť do Kávového mestečka. U vystavovateľov môžete ochutnať kvalitné kávy so zodpovedným pôvodom z celého sveta a ak premýšľate nad otvorením vlastnej kaviarne, profesionáli vám poradia, čo všetko na to budete potrebovať.

Živá škola varenia...

...ale aj gastronomické technológie a vybavenie pre hotely, kaviarne, bary a reštaurácie, súťaž vo varení naživo DANUBIUS GASTRO CUP v odbore cukrár, súťažná výstava POÉZIA V GASTRONÓMII, finále súťaže MAJSTER KUCHÁR SR, CARVING CUP SLOVAKIA a umenie vyrezávania do ovocia a zeleniny a množstvo ďalších prestížnych gastronomických disciplín a súťaží vás vtiahne do sveta chutí a vôní. Nebude chýbať moderná mixológia – na súťaži MASTER CUP 77 2020 PROFI MIXOLOGY si zmerajú svoje sily barmani z rôznych krajín.

#akosatoma

Rozpoznáte rybu z rybníka od tej z plastového bazéna? Ako funguje poctivá pekáreň? Ako sa má naozaj chovať dobytok? Kvalita potravín, ekológia a udržateľnosť budú jednou z tém gastronomického veľtrhu. Na prednášky a diskusie so slovenskými pestovateľmi, výrobcami a chovateľmi o histórii a pôvode surovín môžete prísť každý deň.

Cesta okolo celého sveta...

...nie za osemdesiat, ale za štyri dni. To vám garantuje cestovateľský veľtrh a ak ešte nie ste rozhodnutí, kam sa pozrieť v roku 2020, tu pravdepodobne nájdete odpoveď. Z bohatej ponuky si vyberú exotickí dobrodruhovia aj tí, ktorých viac láka slnko, voda a pláž. Tešiť sa môžete nielen na zastúpenie celého Slovenska, ale aj okolité krajiny a klasiku v podobe Chorvátska, Talianska, Čiernej Hory či Slovinska. Nebude chýbať lákavá exotika v podobe Indonézie, Dominikánskej republiky a Kuby. Z nových krajín, ktoré veľtrh obohatia oproti roku 2019, stoja za zmienku napríklad Gruzínsko či Moldavsko. Tipy na výlety či dovolenky doplnia praktické informácie o doprave, vízach, stravovaní, zdravotnej starostlivosti či poistení, aby bola vaša cesta bezproblémová.

Bubo bál

Začína sa obdobie plesov a bálov a ten cestovateľský môžete navštíviť na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR. Nebude to však klasický bál, ale úchvatný festival cestovateľských filmov, premietaní, fotografií a rozprávaní o tých najkrajších zážitkoch z blízkych i ďalekých ciest.

Ochutnajte skvelé špeciality, nechajte sa ohúriť farbami a vôňami, započúvajte sa do tónov hudby jednotlivých krajín a vychutnajte si štyri dni plné jedla každým pórom svojho tela.

