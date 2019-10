Cena elektriny pre domácnosti opäť stúpne. Pozrite si tipy, ako ušetriť

Dobrou správou je, že samotná cena elektriny sa na celkových účtoch za jej dodávku podieľa približne iba jednou tretinou. Zvyšok sú poplatky za prevádzku systému. Ak sa tie nezmenia, 24 %-ný rast ceny elektriny sa v koncových účtoch pre domácnosti prejaví rastom približne 8 – 10 %. Aj to však váš rodinný rozpočet pocíti, pretože spotrebiče a iné zariadenia v našich domácnostiach spotrebujú čoraz viac elektriny. A to napriek tomu, že sú úspornejšie. Výbava bežných domácností sa totiž stále rozrastá.

Štandardne patrí medzi najväčších „žrútov“ elektriny klimatizácia a ďalej spotrebiče, ktoré idú celoročne, ako napríklad chladnička alebo mraznička. Práčka a elektrická rúra majú tiež vysokú spotrebu, avšak púšťame ich len na pár hodín týždenne.

Ako obmedziť spotrebu energií

Výdavky na bývanie a energie patria medzi najvyššie v rámci spotrebného koša priemernej slovenskej domácnosti, tvoria takmer štvrtinu. Je preto dobré zamyslieť sa nad úsporami energií. Tie sa dajú rozdeliť do dvoch skupín: také, ktoré si vyžadujú vstupné investície, ako je napr. zateplenie, regulácia kúrenia, výmena kotla, inštalácia úsporného osvetlenia, montáž termostatických hlavíc a pod. A potom také, pri ktorých je možné usporiť bez vynútených nákladov, ako napríklad znížiť celkovú teplotu v domácnosti alebo aspoň prispôsobiť teplotu účelu miestnosti. Teda kúriť menej v spálni než denných miestnostiach ako sú obývačka či detské izby. Okrem toho je možné znížiť na minimum, či dokonca vypnúť kúrenie pri pobyte mimo domácnosti, napr. počas dovolenky, či dôsledne vypínať všetky spotrebiče, keď sa nepoužívajú. Zdroj: Cashback World

Výhodnejšie ceny energií pre zákazníkov Cashback World

Ďalšou možnosťou ako usporiť je získať výhodnejšie ceny za energie. Tie možno dosiahnuť zmenou ich dodávateľa. Alternatívni dodávatelia elektriny a zemného plynu vám ponúkajú elektrinu a plyn výhodnejšie, než vám ich ponúkne dominantný dodávateľ.

Tak je to aj v prípade spoločnosti Energie2, a.s., ktorá ponúka pri dodávke oboch komodít – elektriny a plynu, ďalšiu dodatočnú zľavu, čím sa cena za obe komodity stáva bezkonkurenčne najlepšou na slovenskom trhu. Dôležité je vedieť, že pri zmene dodávateľa nepocítite, okrem zníženia ceny, žiadnu inú zmenu. Elektromer, vedenie a poruchy bude naďalej riešiť ten istý distribútor ako predtým, čiže nikto nebude zasahovať do technického zariadenia a ani nehrozia žiadne demontáže zariadení. Inými slovami, všetko pobeží ako predtým. „Je to rovnaké ako pri mobilných operátoroch. Zmeníte operátora, tým pádom aj cenu, ale mobilné číslo Vám naďalej ostane rovnaké,“ komentuje Eduard Chudovský, obchodný riaditeľ Energie2, a.s.

A to nie je všetko. Ak sa stanete zákazníkom medzinárodnej nákupnej komunity Cashback World, ktorej je Energie2 zmluvným partnerom, získavate aj cashback. To znamená, že Energie2 vám vráti späť na účet 1,5 % za každých 100 eur na vyúčtovacej faktúre, čo sú ďalšie úspory. K tomu získate aj tzv. Shopping points, teda body, ktoré môžete neskôr premeniť na ďalšie výhodné zľavy pri nákupoch cez Cashback World. Zdroj: Cashback World

Ak ešte nie ste zákazníkom Cashback World, môžete sa zadarmo zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo u Energie2 alebo ktoréhokoľvek zmluvného partnera. Cashback a shopping points následne získate nielen pri nákupe energií, ale všetkých tovarov od zmluvných partnerov Cashback World, ktorých je približne 140 000 v 40 krajinách sveta. Rozhodne to stojí za úvahu, pretože okrem drahšej elektriny bude onedlho oznámené aj to, o koľko viac budúci rok zaplatíme za dodávky tepla, vody či plynu. Domácnosti sa úplne nové cenníky dozvedia pravdepodobne v priebehu decembra.

O Cashback World:

Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny na viac ako 40 trhoch. 13 miliónov jeho zákazníkov členov si užíva nákupné výhody u približne 130 000 obchodných partnerov na celom svete.

