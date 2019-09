Príďte si vychutnať kvalitné pivo na Turčiansky festival remeselného piva

Začnime postupne od začiatku. Čo a kde je Beer Station Martin? Za festivalom stoja spoluzakladatelia martinskej firmy Golden Generation s.r.o., Michal Jančovič a Martin Sivák, ktorí objavili možnosť franšízingu ,,Beer Station,, pochádzajúcej z Bratislavy a rozhodli sa otvoriť pobočku aj v Martine v hypermarkete Tesco. Beer Station je koncept ponúkajúci slovenské a české remeselné minipivovary a čapuje ich pivá priamo do fliaš so sebou domov. Kvalitné pivá vyrábané poctivo a nie na kvantitu, tak ako to bolo kedysi pred globalizáciou pivného trhu. Títo mladí ľudia z Beer Station Martin sa rozhodli tento koncept priblížiť širokej verejnosti v Martine, aby tak mal takmer každý v meste možnosť ochutnať poriadne pivá, spoznať Slovenské remeselné pivovary a ich prácu.

O čom bude Turčiasnke festival remeselného piva?

Samozrejme o pive, pretože do Martina zavítajú pivovary ako ŽiWELL (Piešťany), Vŕšky (Terchová), Panský pivovar (Bojnice), Berhet (Bardejov), Martins (Martin) a hlavne Beer Station Martin, ktorý ponúkne na svojom výčape ďalšie slovenské a české minipivovary. Takto sa na jednom mieste stretne ponuka cca 30 pív zo Slovenska a Čiech. Beer Station vytvoril aj edukačnú zónu ,,všetko o pive,, kde sa dozvieš základné rozdelenie druhov piva, postup výroby piva, spoznáš suroviny a ich vlastnosti na výrobu piva, pivná mapa slovenských remeselných pivovarov a dokonca aj história pivovaru Martiner. V edukačnej zóne sa bude prezentovať dodávateľ sladu a chmeľu firma Maroma, ktorá poskytne na ochutnanie vzorky sladov a chmeľov, ktoré môžu všetci ochutnať. V cene vstupenky návštevník dostane svoj pohár, 2x ležiak, možnosť vyhrať zaujímavé veci od pivovarov, zúčastniť sa hier o vecné ceny. Vstupenku si pri vstupe návštevník vymení za pásku na ruku, ktorá má svoje jedinečné číslo, to číslo bude neskôr zlosovateľné.

Program pre všetkých

Na program sa môže tešiť úplne každý. Mladý, starý, muž či žena, ale aj deti. Rôzne súťaže pre silákov, pre smädných, pre šikovných aj múdrych. Hrať sa bude o vecné ceny od pivovarov a Beer Station. Hlavným bodom programu bude prednáška so sládkom pivovaru ŽiWELL, ktorý porozpráva o práci v pivovare, ako sa stal najlepším sládkom roku 2018, o varení piva a živote v pivovare a s pivom.

Nebude chýbať ani dobré jedlo. Pripravené budú jedlá a pochúťky k pivku: mäso, klobásky, utopence, nakladané syry. Pripravené bude aj nealko pre šoférov a deti. Počas celého podujatia je zabezpečené hudba, takže príjemná atmosféra nebude určite chýbať.

Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

Prísť môže každý, kto má rád zábavu, dobré pivo a jedlo, chce sa dozvedieť viac o tom čo pije a hlavne užiť si sobotu s rodinou a priateľmi.

Festival bude prebiehať aj za daždivého počasia, je pripravená varianta priestoru v tomto počasí.

